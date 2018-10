Tumori del polmone | all’Aou di Sassari una nuova arma nella diagnosi

Tumori : gli USA estendono l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...

Tumori : il premio “Premio Speciale Personaggio dell’anno 2018” a Paolo Ascierto : Importante riconoscimento assegnato al Prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli. Il ricercatore napoletano ha vinto il “premio Speciale Personaggio dell’anno 2018”, nell’ambito del “premio letterario Leggi in salute Angelo Zanibelli”, giunto alla sesta edizione e consegnato recentemente a Roma presso la ...

Gli scopritori dell'immunoterapia contro i Tumori vincono il Nobel per la Mediina 2018. : Proclamazione Nobel Medicina 2018 , JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images, La rivoluzione nella immuno-encologia , ovvero la scienza di far combattere il sistema immunitario contro il cancro, è ...

Tumori : al Meyer Firenze progetto di sviluppo delle terapie cellulari : Modificare le cellule per mettere a punto terapie innovative nella lotta ai Tumori dei bambini e dei giovani adulti, come il neuroblastoma, i gliomi cerebrali e i sarcomi. Questo l’obiettivo della Struttura complessa terapie avanzate dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, che sarà diretta da Massimo Dominici, uno dei massimi esperti a livello internazionale nel campo delle terapie cellulari. Dominici entrerà a far ...

Nuova maglia per il Cenisia a sostegno della Fondazione per i Tumori dell'Apparato Muscoloscheletrico e Rari [VIDEO] : La Fondazione, legata all'ospedale CTO di Città della Salute e della Scienza di Torino, è nata nel luglio 2014, su iniziativa di un gruppo di oncologi, chirurghi, anatomopatologi e radiologi, oltre a ...

A ottobre controlli in rosa gratis - torna Carovana della prevenzione Tumori : Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo nel nostro Paese. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, ...

Tumori - aumenti in Italia nel 2018 / Quasi 400mila casi - oltre 4mila in più del 2017 : Purtroppo aumentano i Tumori in Italia: nel 2018 si parla di Quasi 400mila casi oltre 4mila più di quelli dell'anno precedente. I numeri invitano a riflettere sulla prevenzione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Tumori - il sarcoma fa scuola : entro il 2020 rete nazionale delle neoplasie rare : Il sarcoma ‘fa scuola’: dall’esperienza maturata nella gestione di questa neoplasia arriva la spinta finale per concretizzare la rete nazionale Tumori rari, integrazione delle Reti oncologiche regionali in collaborazione con le Reti malattie rare. L’anno scorso organizzazioni di pazienti, clinici e aziende hanno redatto la ‘sarcoma Policy Checklist’, che indicava la via da seguire per combattere la patologia ...

Tumori - lo screening al polmone con la tac riduce la mortalità del 40% : lo studio italiano : I programmi di screening per il cancro al polmone con Tac spirale toracica a basse dosi nei forti fumatori sono in grado di ottenere una riduzione della mortalità, fino a quasi del 40%. Nuove conferme arrivano per questa strategia di diagnosi precoce da due studi europei randomizzati, uno italiano e uno olandese, presentati a Toronto nel corso della Conferenza mondiale dell’International Association for the Study of Lung Cancer (Iaslc). I ...

Roche : Tumori - nuovo test del sangue disponibile a livello mondiale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tumori : il premio “Luigi Castagnetta” all’oncologa Lucia Del Mastro - “contro il cancro c’è bisogno dell’impegno di tutti” : L’oncologa Lucia Del Mastro ha vinto il premio “Luigi Castagnetta” per il suo impegno scientifico ed umano nella lotta contro il cancro. Salernitana, classe 1964, madre di due gemelli, la prof.ssa Del Mastro è Coordinatrice della Breast Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nell’ottobre del 2017 è stata eletta nel Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Specializzata nel trattamento ...

Tumori - è allarme nell'Asl Napoli 2 : incidenza superiore ad altre zone del Sud : Nell'area di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord, corrispondente alla zona settentrionale della provincia di Napoli, 'l'incidenza delle patologie oncologiche è paragonabile a quelle delle aree più ...

Tumori - Asl Napoli 2 Nord : incidenza superiore alle altre aree del Mezzogiorno : Nell’area di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord (zona settentrionale della provincia di Napoli), “l’incidenza delle patologie oncologiche è paragonabile a quelle delle aree più industrializzate del Paese, mentre risulta superiore a quella degli altri territori del Mezzogiorno in cui sono presenti dei Registri Tumori accreditati“: lo spiega l’Asl, secondo cui il proprio Registro Tumori relativo agli anni ...

Milano - l'ottobre rosa della Lega contro i Tumori nel segno della prevenzione : Le iniziative in programma per la 26esima campagna Nastro rosa: dalla giornata dello shopping in Montenapoleone il 29 settembre alla mostra fotografica a Brera