Trump-Kim | presto il nuovo summit

Pyongyang : 'produttivi ed eccellenti' i colloqui con Pompeo. Presto nuovo summit Kim-Trump : Kim ha espresso 'la volontà e la convinzione che ci sarà sicuramente un grande progresso per risolvere le questioni di principale preoccupazione del mondo e nell'adempimento dell'obiettivo fissato in ...

Accordo per secondo incontro Kim-Trump : PECHINO, 7 OTT - Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto d'aver concordato con il leader nordcoreano Kim Jong-un di tenere "alla prima data possibile" il secondo summit con il presidente americano ...

Corea del Nord - accordo sul secondo summit Trump-Kim Jong-un : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha concordato con il leader NordCoreano Kim Jong-un di tenere "alla prima data possibile" il secondo summit con il presidente americano Donald Trump. Nel ...

C'è l'"amore" e c'è la politica : Kim smorza le aspettative di Trump : Roma, 2 ott., askanews, - Sarà pure amore, ma fino a un certo punto. La Corea del Nord ha negato oggi la possibilità che possa smantellare il suo arsenale nucleare in cambio della dichiarazione di ...

Trump : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati. Mi ha scritto belle lettere” : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati. No davvero. Mi ha scritto belle lettere. E poi ci siamo innamorati”. Parla così Donald Trump durante un intervento ai suoi sostenitori nella Virginia occidentale, dove spiega come i rapporti tra Usa e Corea del Nord procedano verso la strada del disgelo. Trump ha spiegato che il fatto che Pyongyang abbia interrotto i suoi test nucleari, così come i lanci missilistici è un segnale che il suo ...

