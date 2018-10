Troian Bellisario e Patrick J Adams genitori | le star di Pretty Little Liars e Suits

optimaitalia

: RT @_valslife: RAGA È NATA LA FIGLIA DI TROIAN BELLISARIO PIANGO - __leossmile : RT @_valslife: RAGA È NATA LA FIGLIA DI TROIAN BELLISARIO PIANGO - vodkelena : RT @_valslife: RAGA È NATA LA FIGLIA DI TROIAN BELLISARIO PIANGO - portamiiviia : RT @phenomenari: ODDIO TROIAN BELLISARIO HA PARTORITO STO PIANGENDO SONO COSÌ FELICE -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dal matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry alla sala parto, la gravidanza diè stata vissuta in maniera davvero privata ed evitando al massimo i riflettori almeno fino ad oggi. Ladie il maritoJ.hanno finalmente abbracciato la loro primogenita e poco fa hanno dato la notizia della sua nascita sui social.è contenta di aver vissuto in pace la gravidanza e ha deciso di ringraziare la sua famiglia per quello che fatto in questi mesi e anche il marito che ha vissuto al suo fianco la gravidanza e anche la nascita della loro bambina. Lo stesso post è stato condiviso anche dal protagonista diche in questi mesi ha taciuto sulla gravidanza (o quasi) anche se in molti si sono accorti del pancino della moglie sin dalla partecipazione al matrimonio di Meghan Markle.Le forme sono diventate più ...