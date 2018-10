Troian Bellisario è diventata mamma di una bambina : Con il marito Patrick J. Adams: congratulazioni The post Troian Bellisario è diventata mamma di una bambina appeared first on News Mtv Italia.

Troian Bellisario e Patrick J Adams genitori : le star di Pretty Little Liars e Suits hanno annunciato la lieta novella sui social : Dal matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry alla sala parto, la gravidanza di Troian Bellisario è stata vissuta in maniera davvero privata ed evitando al massimo i riflettori almeno fino ad oggi. La star di Pretty Little Liars e il marito Patrick J. Adams hanno finalmente abbracciato la loro primogenita e poco fa hanno dato la notizia della sua nascita sui social. Troian Bellisario è contenta di aver vissuto in pace la gravidanza e ha ...

Troian Bellisario aspetta un figlio dal marito Patrick J. Adams : Troian Bellisario è incinta: il primo figlio insieme al suo Patrick J. Adams Troian Bellisario è incinta! L’attrice conosciuta al pubblico come la Spencer Hastings di Pretty Little Liars aspetta il suo primo figlio dal marito Patrick J. Adams. Troian Bellisario e il suo Patrick J. Adams si sono conosciuti ben dieci anni fa sul set di Equivocation e adesso i […] L'articolo Troian Bellisario aspetta un figlio dal marito Patrick J. ...

Troian Bellisario di Pretty Little Liars è incinta : 32enne attrice americana conosciuta soprattutto per il ruolo di Spencer Hastings in Pretty Little Liars, Troian Bellisario diventerà mamma. La Troian e l'amato Patrick J. Adams, 10 anni fa conosciuto sul set di Equivocation, diventeranno genitori.Ad annunciare la prima gravidanza della Bellisario E! News. Era da maggio che si speculava su una possibile maternità di Troian, a causa di alcune foto scattate a Mykonos che la ritraevano con ...