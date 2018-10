Trieste | appartamento in fiamme | soccorsi vanno all’indirizzo sbagliato | morta una donna

fanpage

Trieste, fiamme in appartamento: muore donna di 84 anni - TRIESTE: Incendio in un appartamento nel rione di Borgo San Sergio: Muore una anziana di 84 anni

(Di lunedì 8 ottobre 2018) L’incendio si è sviluppato in una casa in via Batagely ma i mezzi di soccorso inizialmente sono intervenuti in via Battigelli, una piccola strada a 5 km da. Niente da fare per la signora che si trovava nell'in cui si è verificato il rogo: i soccorritori intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il suo decesso.