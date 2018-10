Triathlon | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Alessio Crociani conquista il bronzo!

Triathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessio Crociani è di bronzo! Vince il neozelandese Dylan McCullough : Arriva una bellissima medaglia di bronzo per l’Italia dal Triathlon alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires: in Argentina nella gara maschile sale sul gradino più basso del podio Alessio Crociani, che dopo una buonissima prova a nuoto, va in fuga nella frazione di ciclismo e poi difende la medaglia nella corsa. Oro al neozelandese Dylan McCullough, che chiude le sue fatiche in 53’27”, riuscendo a staccare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel Triathlon! Toniolo in semifinale nel judo - avanza Di Veroli nella scherma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...