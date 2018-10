Tre Valli Varesine – La Nippo Vini Fantini Europa Ovini si prepara per la chiusura del

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale - Nibali ci prova - attenzione a Pinot : Domani prenderà il via la 98ma edizione della Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. Si partirà dalla Città di Saronno per arrivare su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la salita del Montello, crocevia della corsa. Ancora non siamo a conoscenza della startlist ufficiale ma possiamo immaginare la grande quantità di campioni che vi parteciperà. Difficile stabilire dei favoriti, ma sicuramente un ciclista come Alejandro ...

Tre Valli Varesine 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l'altimetria : La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, per via della massiccia presenza di big allo start , tra cui anche il campione del Mondo Alejandro Valverde , , ...

Tre Valli Varesine 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l’altimetria : È in programma domani la 98ma edizione la Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la tradizionale salita del Montello, punto cruciale della corsa. La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, per via della massiccia presenza di big allo start (tra cui anche il campione del Mondo Alejandro ...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : programma - orari e tv : È giunta alla 98ma edizione la Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. L’appuntamento è fissato per martedì 9, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la tradizionale salita del Montello, punto cruciale della corsa. La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Ciclismo, considerato che è una delle ultime opportunità stagionali per i big ...

Tre Valli Varesine : percorso e altimetria - diretta tv su Rai Sport il 9 ottobre : Una volta terminati i Mondiali di ciclismo su strada a Innsbruck [VIDEO], la stagione prora' ancora per un paio di settimane prima di andare in archivio. Tanti ancora gli appuntamenti di rilievo, tra cui la Tre Valli Varesine, che chiudera' il Trittico Lombardo. La 98ª edizione sara' di scena martedì 9 ottobre. Un anno fa s’impose il francese Alexandre Geniez, che precedette sul traguardo di Varese, al termine di una volata al fotofinish, il ...

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : alTre due medaglie azzurre. Bronzo per Consuelo Nora e Martino Seravalli : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di Scherma paralimpica a Terni. Oggi sono arrivati i bronzi di Consuelo Nora e di Martino Seravalli, rispettivamente nelle prove di fioretto femminile categoria C e di spada maschile categoria C. Nella prova di fioretto femminile Consuelo Nora è stata sconfitta in semifinale dalla russa Ksenia Ovsyannikova per 15-6. Successivamente la russa ha poi superato in finale la connazionale ...

Virus West Nile : casi su Tre cavalli a Latina. Scatta lo stato di pre-allerta : stato di ?pre allerta? per il Virus West Nile noto anche come quello della ?zanzara del Nilo?. Tre cavalli di un allevamento di Cisterna, al confine con il territorio di...

Transdolomites * trasporto pubblico locale : le idee DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE per la FUTURA mobilità FERROVIARIA NELLE VALLI TreNTINE | : La classe politica trentina si render forse conto che è giunta l'ora di dare finalmente ascolto alle loro istanze o ci si intestardisce a vedere un Trentino a due velocità? La NOSTRA impressione è ...

Belluno. Morto Luigi Luca Cavalli Sforza : illusTre genetista genovese : Il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza è Morto a 96 anni. Rimarrà celebre per avere gettato le basi della genetica delle

Un uomo chiamato Ferrari : Trenta anni fa moriva il fondatore del Cavallino Rampante : trenta anni fa moriva Enzo Ferrari, uomo di forza e passione, artefice e padre fondatore del Cavallino Rampante. E’ grazie a lui se oggi il rosso Ferrari brilla in tutto il mondo ed è ancora grazie a lui se l’eccellenza automobilistica risiede in Italia. La sua vita è un esempio per gli appassionati di motori e non solo: di umili origini, ma con un sogno nel cassetto, lavorò duramente per realizzarlo. “Pioniere dello sport e ...