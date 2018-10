Trapani | aggredisce bimbi per cacciarli dal campo | fermato africano

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) È finito dietro le sbarre del carcere Piero Cerulli diil 18enne della Nuova Guinea autore di un"aggressione nei confronti di alcuni bambini del posto, che stavano tranquillamente giocando in undi calcio prima di essere cacciati dallo straniero.L"episodio si è verificato a Castellammare del Golfo (), ed ha visto come protagonista in negativo un richiedente asilo ospite del centro di accoglienza Sprar. Costui avrebbe aggredito il gruppetto di bambini, di un"età compresa tra i 7 ed i 9 anni, accanendosi in modo particolarmente violento contro alcuni. Dopo aver colpito un bimbo di 7 anni ed averlo mandato a terra è stato il turno di uno di 9 anni, preso a schiaffi ed a calci, mentre un terzo membro del gruppetto è stato minacciato di morte, come riportato da "Il Giornale di Sicilia". "Se tocchi ancora la palla ti ammazzo!".I piccoli, terrorizzati, hanno allertato il ...