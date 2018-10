Tom Cruise e la sua mission impossible Vendere casa da 59 milioni di dollari

Tom Cruise - ecco perché non vede la figlia Suri da anni : “Non fa parte di Scientology” : Nonostante gli accordi con l’ex moglie Katie Holmes glielo permettano, Tom Cruise non vede la figlia Suri da anni “perché la bambina non fa parte di Scientology”. A rivelarlo è UsWeekly, che ha pubblicato un articolo sul rapporto tra l’attore di “Mission Impossible” e la controversa organizzazione, in cui fu introdotto dalla prima moglie Mimi Rogers e di cui è diventato negli anni un esponente di spicco. “A Cruise è permesso fare visita alla ...

Nicole Kidman e Katie Holmes: le due ex di Tom Cruise contro l'attore per Colpa di Scientology. Secondo una ex adepta, la setta controllerebbe la vita della figlia Suri.

Tom Cruise sceglie di non vedere la figlia Suri perché non è una fedele di Scientology : Il famosissimo attore americano, simbolo del franchise di Mission: Impossible, Tom Cruise potrebbe vedere la figlia Suri dieci giorni al mese ma avrebbe deciso di non usufruire di questa possibilità concessagli in sede di divorzio da Katie Holmes, l’attrice che è madre della piccola. La motivazione risiederebbe nel fatto che la 12enne non appartiene alla chiesa di Scientology e, in effetti, non si conoscono foto di Cruise e Suri successive ...

“Tom Cruise non vede la figlia da anni : ecco perché”. Le ultime foto insieme risalgono al 2013… : “Desidero che la mia piccolina abbia una vita serena e normale”. Katie Holmes l’aveva detto ai tempi del divorzio da Tom Cruise, nel 2012, e, stando alle ultime, ha mantenuto la promessa. Suri ha 12 anni (compiuti il 18 aprile scorso) e vive lontano dai riflettori. Non è più la Suri di un tempo, quella che, malgrado fosse una bimbetta, finiva sui giornali con le scarpe coi tacchi e il make up e si spostava con l’elicottero a ...

Tom Cruise non vede la figlia da 6 anni. Secondo i rumors l'avrebbe "ripudiata" perché lontana da Scientology : Tom Cruise non vedrebbe la figlia Suri, avuta da Katie Holmes, dal 2012. A sostenere questa teoria è US Weekly, che dopo aver ricevuto da fonti anonime conferme sul rapporto ormai inesistente tra Cruise e la figlia ha aggiunto che la star hollywoodiana non ha intenzione di vederla perché la moglie non più adepta di Scientology.L'attore, devoto alla "chiesa" di Scientology da oltre un decennio è considerato da molti il ...

Katie Holmes e Nicole Kidman con Tom Cruise
Hanno amato lo stesso uomo, si sono trovate nella condizione di dover fronteggiare situazioni simili e oggi sarebbero sulla stessa lunghezza

