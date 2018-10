Tiro a volo | trap Concaverde | il TAV La Torretta festeggia il titolo italiano

Ottavia brilla d’Oro con il campione di Tiro a volo Marco Benedetti : (Foto Club Sportivo Shoot-Off Roma) Continua il viaggio di Fatti In Comune per raccontare eccellenze e criticità del territorio. Un percorso trasversale che ogni settimana ci porta alla scoperta della città vista e raccontata dagli occhi dei cittadini attraverso segnalazioni di disservizi, criticità ma anche best practice ed esempi virtuosi che fanno di Roma un territorio in continua evoluzione ricco di spunti e riflessioni da condividere ...

Tiro a volo - Campionati italiani 2018 : titoli a Marco Sablone nello skeet e Silvana Stanco nella fossa : Laterina (Arezzo) e Giussano (Monza Brianza) sono state sedi dei Campionati italiani di Tiro a volo, rispettivamente per quanto riguarda lo skeet e la fossa olimpica: andiamo a scoprire tutti i vincitori delle categorie senior e junior che hanno assegnato il titolo tricolore. nello skeet per la categoria Eccellenza maschile titolo a Marco Sablone, che in finale ha superato Giancarlo Tazza per 56-55, mentre si è dovuto accontentare del terzo ...

‘Italia - come stai?’ : canottaggio - che squadra verso Tokyo! Conferma dalla ritmica - campanello d’allarme Tiro a volo : Si è conclusa ieri una settimana molto intensa per l’Italia, con i Mondiali di diverse discipline che hanno fornito riscontri altalenanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le notizie migliori sono giunte indubbiamente dal canottaggio. Se guardiamo il medagliere generale, il Bel Paese ha conquistato il primato per il secondo anno di fila. Si tratta tuttavia di un successo platonico, perché due dei tre ori conquistati sono maturati in ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : seniores sottotono - due carte olimpiche. Non possono bastare i successi degli juniores : Se agli Europei il campanello d’allarme era stato inascoltato, con l’Italia che aveva dominato il medagliere grazie ad una pioggia di allori giunta da juniores e classifiche a squadre, ora che ai Mondiali di Tiro a volo c’erano in palio le prime carte olimpiche, le prestazioni sottotono dei seniores azzurri assumono ancora maggior valenza. Sono stati due i pass olimpici acquisiti dalla nostra federazione, uno nel trap femminile ...

Mondiali Tiro a volo : bronzo e Carta Olimpica per Filippelli : CHANGWON, Corea del Sud, - Riccardo Filippelli ha conquistato a Changwon , in Corea del Sud , la medaglia di bronzo nello skeet maschile del 52° Mondiale di tiro a volo , meritandosi anche la seconda ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Si sono conclusi a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia chiude al sesto posto nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arrivano le carta olimpiche, con tanto di medaglie di bronzo, per merito di Silvana Stanco nel trap femminile e Riccardo Filippelli nello skeet maschile. Di ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Riccardo Filippelli - bronzo che vale doppio! C’è il pass olimpico nello skeet! : Colpo di coda dell’Italia nell’ultima gara dei Mondiali di Tiro a volo, che si sono conclusi a Changwon, in Corea del Sud: Riccardo Filippelli conquista la medaglia di bronzo e la carta olimpica per la nostra federazione nello skeet maschile, chiudendo alle spalle dello statunitense Vincent Hancock, al quarto oro iridato, e del norvegese Erik Watndal, medaglia d’argento. Dopo il perfetto 125 delle eliminatorie, lo statunitense ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : tra le juniores nello skeet doppietta cinese - vince Che Yufei : doppietta cinese nella finale dello skeet junior femminile, penultima gara dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: Che Yufei porta a casa il titolo iridato di categoria stabilendo il nuovo record del mondo con 53/60 (p. prec. 52 di Vanesa Hockova), battendo la connazionale Song Zhengyi, che si attesta a quota 51. Eliminata in terza posizione la statunitense Austen Jewell Smith, che conquista la medaglia di bronzo con 43/50, ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Riccardo Filippelli unico azzurro in finale - Gabriele Rossetti si arrende allo shoot-off : L’avvio della seconda giornata di skeet maschile ai Mondiali di Tiro a volo 2018 in corso a Changwon (Corea del Sud) sorride in parte ai colori azzurri: Riccardo Filippelli approda in finale grazie allo score di 123/125, piazzandosi così in terza posizione alle spalle di Vincent Hancock (Stati Uniti) e Jakub Tomecek (Repubblica Ceca); peccato invece per Gabriele Rossetti, soltanto decimo dopo un affollato shoot-off che gli avrebbe potuto ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Riccardo Filippelli per provare a rianimare l’Italia nella finale di skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud oggi è in palio l’ultimo titolo della rassegna, quello dello skeet senior maschile, che assegna anche le ultime quattro carte olimpiche dellala manifestazione. Trai sei finalisti c’è un italiano. Sarà una giornata molto importante per l’Italia: Riccardo Filippelli ha concluso al terzo posto le eliminatorie e punta ad ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Riccardo Filippelli unico azzurro in finale - Gabriele Rossetti si arrende allo shoot-off : L’avvio della seconda giornata di skeet maschile ai Mondiali di Tiro a volo 2018 in corso a Changwon (Corea del Sud) sorride in parte ai colori azzurri: Riccardo Filippelli approda in finale grazie allo score di 123 punti, piazzandosi così in terza posizione alle spalle di Vincent Hancock (Stati Uniti) e Jakub Tomecek (Repubblica Ceca); peccato invece per Gabriele Rossetti, soltanto decimo dopo un numeroso shoot-off che gli avrebbe potuto ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Riccardo Filippelli alla ricerca di medaglia e carta olimpica nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud oggi è in palio l’ultimo titolo della rassegna, quello dello skeet senior maschile, che assegna anche le ultime quattro carte olimpiche dellala manifestazione. Trai sei finalisti c’è un italiano. Sarà una giornata molto importante per l’Italia: Riccardo Filippelli ha concluso al terzo posto le eliminatorie e punta ad ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 14 settembre. Programma - orari e tv : Domani, venerdì 14 settembre, cala il sipario sui Mondiali di Tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud). La rassegna iridata si conclude con l’assegnazione dei titoli di skeet maschile (con annesse quattro carte olimpiche in palio) e skeet femminile juniores. Prima però i tiratori dovranno guadagnarsi un posto tra i primi otto, con le ultime due serie da 25 piattelli. In pedana nella competizione seniores Gabriele Rossetti, Tammaro ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : azzurri a caccia del pass olimpico - ma è vietato sbagliare nelle qualificazioni : I Mondiali di Tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud) termineranno con l’assegnazione del titolo iridato nello skeet maschile. In quanto specialità olimpica, verranno messi in palio inoltre quattro pass per Tokyo 2020. Al termine della prima giornata di qualificazione tutti gli azzurri in gara sono ancora in corsa per accedere in finale, ma attenzione alla classifica cortissima, con addirittura 42 tiratori racchiusi tra i 75 e 72 ...