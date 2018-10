Tiro a segno | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Sofia Benetti settima nella carabina

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti va in finale nella carabina 10 m : Secondo titolo in palio nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile esulta l’Italia grazie a Sofia Benetti, che va in finale con l‘ottavo ed ultimo punteggio d’ingresso, beffando per tre decimi di punto la finlandese Viivi Natalia Kemppi, prima delle escluse. L’azzurrina fa segnare 621.3 contro il 621.0 dell’avversaria. Tra le venti partecipanti, dominio ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella carabina 10 metri maschile vittoria del russo Grigorii Shamakov : Assegnato il primo titolo del Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri maschile si impone il russo Grigorii Shamakov davanti all’indiano Shahu Tushar Mane ed al serbo Aleksa Mitrovic. In venti avevano preso parte alle eliminatorie del mattino, non vi erano azzurrini in gara. Il russo Grigorii Shamakov vince la medaglia d’oro con il punteggio di 249.2, allungando soltanto negli ultimi due colpi ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : la mancanza di Niccolò Campriani pesa come un macigno - nessun italiano alla sua altezza. E gli juniores : L'inizio 2018 prometteva bene , grazie ai due podi in Coppa del Mondo nella carabina tre posizioni da parte del 41enne di Legnano, tra cui un secondo posto proprio a Changwon; di buon auspicio anche ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Si sono conclusi a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia chiude al sesto posto nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arrivano le carta olimpiche, con tanto di medaglie di bronzo, per merito di Silvana Stanco nel trap femminile e Riccardo Filippelli nello skeet maschile. Di ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia conta diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arriva la carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile. Di seguito il Medagliere ...

Campionati Mondiali Changwon Tiro a Segno – Pioggia di medaglie per gli azzurri nel target sprint juniores : Tante medaglie per gli azzurri ai Campionati Mondiali di Tiro a Segno di Chanwong: italiani super nel target sprint juniores Ancora medaglie per l’Italia ai Campionati Mondiali di Changwon: dopo l’oro conquistato da Marco Suppini (Fiamme Oro) e Sofia Benetti (Appiano San Michele) nella carabina 10 metri mista juniores, oggi il tiratore azzurro Giovanni Pezzi (Ravenna) ha conquistato il titolo assoluto nella specialità di target ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia conta diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arriva la carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile. Di seguito il Medagliere ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Nicole Gabrielli settima nella carabina tre posizioni juniores femminile : nella decima giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud) l’unica finale in programma è riservata alla carabina tre posizioni juniores. Nicole Gabrielli riesce a centrare la finale e a chiudere in settima posizione nell’atto conclusivo, in una gara che ha premiato la cinese Xu Hong. Argento per la francese Jade Bordet e bronzo al collo di Maria Ivanova (Russia). Qualificazioni dominate dalla statunitense Morgan ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile. Di seguito ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Zhu Haojie oro e primato juniores nella pistola 25 m maschile : Dominio del cinese Zhu Haojie nella prova di pistola 25 m maschile juniores, ultima gara odierna in programma ai Mondiali 2018 di Tiro a segno in corso a Changwon, Corea del Sud. Secondo posto per l’atleta della nazionalità ospitante Lee Jaekyoon, terzo Cheng Zhipeng (Cina). Nessun italiano al poligono nella competizione presa in considerazione. Il tiratore asiatico classe 2002 consolida la leadership al termine delle qualificazioni col ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : doppietta Cina nella pistola 25 m maschile. Riccardo Mazzetti non completa la rimonta : Assegnato anche l’ultimo titolo iridato di una disciplina olimpica. Ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud) oro e argento rispettivamente per i cinesi Lin Junmin e Zhang Jian, alle loro spalle il francese Jean Quiquampoix. Per l’ennesima volta gli italiani restano a guardare. Le eliminatorie terminano rispettando le attese in generale: Oliver Geis (Germania) mantiene la leadership facendo segnare uno score complessivo ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Riccardo Mazzetti può tentare la rimonta nella pistola automatica maschile : Completata la prima settimana dei Mondiali di Tiro a segno, che si stanno disputando a Changwon (Corea del Sud). Tra le specialità incluse nella rassegna olimpica manca soltanto l’assegnazione del titolo nella pistola 25 m maschile, che avverrà domani nel primo mattino italiano dopo aver concluso le qualificazioni. Al termine della prima giornata della fase eliminatoria di pistola automatica Riccardo Mazzetti è il migliore degli italiani, ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Oliver Geis leader provvisorio nella pistola 25 m maschile. Indietro gli azzurri : A Changwon (Corea del Sud) in occasione dei Mondiali di Tiro a segno, si è conclusa la prima delle due giornate di qualificazioni della pistola 25 m maschile, ultima specialità ad assegnare le carte olimpiche per Tokyo 2020. Attualmente al comando della classifica provvisoria troviamo il tedesco Oliver Geis con 298 punti. Alle sue spalle, staccati di due lunghezze, i padroni di casa Song Jong Ho e Kim Junhong. Insieme ai coreani con lo stesso ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : da Lin Junmin a Christian Reitz - tanti favoriti per l’oro iridato nella pistola 25 m maschile : Domani, domenica 9 settembre, andranno in scena le qualificazioni di pistola 25 m maschile, ultima specialità olimpica in programma ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon, in Corea del Sud. Anche nella gara che stiamo prendendo in considerazione verranno assegnati i primi pass per Tokyo 2020, riservati ai migliori quattro classificati. L’Italia schiera al poligono Andrea Spilotro, Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti. Nessuno di essi parte ...