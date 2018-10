Tina Turner | gli abusi di Ike Turner e l’amore di Erwin Bach | ‘Mi ha donato un rene’

tvzap.kataweb

: Se questa sera sentite la voce di Tina Turner uscire da un tombino NON CHINATEVI A GUARDARE! #XF12 - XFactor_Italia : Se questa sera sentite la voce di Tina Turner uscire da un tombino NON CHINATEVI A GUARDARE! #XF12 - maplewhite1912 : RT @DebAttanasio: Oggi mi andava di scrivere di un caro gentiluomo, Ike Turner, il marito della favolosa #TinaTurner (guai a chi me la tocc… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “La prima notte di nozze mi costrinse a vedere un sex show”.parla dell’ex marito Ikein un’intervista a You Magazine a pochi giorni dall’uscita del suo libro: My Love Story. La star del R&B, 78 anni, racconta che poco dopo aver pronunciato il fatidico ‘sì’ nel 1962 a Tijuana in Messico, Ike, produttore, musicista e fondatore del gruppo ‘Ike &’, la portò in un bordello per festeggiare e la costrinse a guardare un sex show dal vivo. “Quasi non l’ho detto a nessuno – racconta la, il cui vero nome è Anna Mae Bullock -. Ci sono cose che non ricordi e cose che non vuoi ricordare. Quei ricordi ti penetrano dentro. Non voglio parlare del passato, l’ho vissuto, ero lì tutto il tempo”. La rinascita diDopo un matrimonio all’insegna degli ...