Tiki Taka | questa sera ospite il sindaco di Milano Sala

Nel corso della trasmissione Mediaset 'Tiki Taka', Wanda Nara ha raccontato un curioso retroscena legato a Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta è l'uomo del momento. Dopo anni di colpi di mercato strepitosi, vittorie e trofei, l'amministratore delegato della Juventus ha annunciato che lascerà il club bianconero nelle prossime settimane. Una decisione inattesa e davvero ...

Puntata caldissima quella di Tiki Taka che sta andando in onda in questi minuti, il tema della giornata è ovviamente la partita del campionato di Serie A Juventus-Napoli, scatenato Mughini che ha commentato così i cori contro Ancelotti: "io mi sento offeso ad essere associato a cose del genere. I tifosi della Juventus sono persone per bene. Poi ci sono dei bastardi e cialtroni".

Puntata caldissima a Tiki Taka, si è parlato della giornata di Serie A che si è appena conclusa, commenti sulla partita Napoli-Juventus, principalmente dal tifoso del Napoli Auriemma e da Mughini che ha parlato di Marotta. Mai banale la moglie dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, Wanda Nara, ecco il commento su Marotta che ha scatenato la reazione dei presenti: "ad una premiazione mi è capitato vicino Marotta, ero seduta al ...

"Non mi aspettavo l'addio di Marotta, è stato uno dei due-tre artefici della stagione dei sette scudetti, la partita contro il Napoli verrà ricordata più per l'addio di Marotta che per la vittoria contro il Napoli, va via un grande pezzo della Juventus", è questo il commento di Mughini a Tiki Taka. Poi parla Auriemma: "lo vorrei al Napoli". Marotta può rappresentare una soluzione per il Napoli ma anche ...

L'ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della campionato, successo della Juventus contro il Napoli, trascinato da un grande Cristiano Ronaldo e dal goleador Mandzukic. Sincero il tifoso del Napoli Auriemma: "è fuga Juventus, i bianconeri hanno due punti in più rispetto alla scorsa stagione, difficile pensare ad un esito diverso dallo scudetto".

E' andata in scena la puntata di Tiki Taka, si alza la temperatura per la corsa scudetto. Massimo Mauro ha parlato della lotta scudetto: "Napoli e Roma hanno già abdicato cedendo i giocatori migliori, gli azzurri hanno ceduto Reina e Jorginho mentre i giallorossi Alisson e Nainggolan. Non si può lottare per lo scudetto cedendo i migliori". La replica di Auriemma: "il Napoli si è rinforzato prendendo tanti calciatori ...

Francesca Brienza, la bella giornalista romanista compagna di Rudy Garcia: inviata a Quelli che il Calcio e ospite di Tiki Taka I programmi sportivi spopolano nella televisione italiana, e non solo. Tra i più gettonati nella nostra tv ci sono di certo Tiki Taka e lo storico Quelli che il Calcio. Tantissimi ospiti, conduttori, invitati e giornalisti sono coinvolti in questi programmi televisivi, tra questi c'è anche la bella ...

Lutto per Pierluigi Pardo di Pressing e Tiki Taka. Difatti, in queste ultime ore è venuto a mancare il padre. E' stato lui stesso a rivelarlo sui social tramite un post davvero molto commovente pubblicato su instagram. Cosa ha scritto? In questo post il popolare giornalista sportivo di Mediaset e di Dazn ha scritto: "Ci siamo amati, ci amiamo, ci ameremo sempre. Grazie per ..."

Brutte notizie per il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Secondo le chicche di gossip del settimanale Chi, il matrimonio del conduttore di Tiki Taka è finito 'in modo burrascoso' dopo appena due ...

L'Isola dei Famosi: da Tiki Taka arriva Melissa Satta? Questo mese su Canale 5 inizieranno ben 2 reality show vip: Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. Alla guida dei due attesissimi reality ci saranno rispettivamente Simona Ventura e Ilary Blasi. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, a catalizzare le attenzioni dei telespettatori è stato un altro reality: L'Isola dei Famosi. Il motivo? Perchè ne ha parlato in ...

Tiki Taka, il programma sul calcio condotto da Pierluigi Pardo, è ripartito lunedì 3 settembre con la presenza di Wanda Nara, nuovo volto tv dello show e moglie-agente di Mauro Icardi, il bomber ...

Wanda Nara ha sostituito Melissa Satta nel programma calcistico ed è finita subito nel mirino di Pardo e degli ospiti in...

La moglie di Maurito dribbla i rumors dell'estate: "In periodi di mercato arrivano tante telefonate, a noi non può che far piacere". A Tiki Taka Wanda Nara, moglie di Maurito, sfugge alla domanda sulle voci di mercato di questa estate-- Ieri sera, lunedì 3 settembre, è ripartito Tiki Taka condotto dal veterano Pierluigi Pardo e una new entry molto discussa: Wanda Nara. Contro ogni pronostico la moglie di Mauro Icardi ha sorpreso tutti in studio ...