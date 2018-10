The Exorcist 2 su Rai4 | anticipazioni 8 e 15 ottobre | il demone si manifesta a Tomas e

The Exorcist 2 su Rai4 - anticipazioni 1° ottobre : cosa si nasconde in casa di Andy? : Prosegue The Exorcist 2 su Rai4. Nel doppio appuntamento in onda stasera, 1° ottobre, Padre Marcus e Padre Tomas giungono finalmente a Seattle, città dove si annida il Male. Dopo la mostruosa esperienza a Chicago, l'esperto esorcista sta facendo da mentore al giovane prete per aiutare a gestire i suoi poteri. La casa di accoglienza gestita da Andy è sempre più instabile, avvolta da una misteriosa e sconosciuta forza. Intanto, Padre Bennet, ...

Al via The Exorcist 2 su Rai4 - il Male è tornato per Tomàs e Marcus - anticipazioni episodi 24 settembre : Dopo la messa in onda della prima stagione, arriva The Exorcist 2 su Rai4. Nel secondo ciclo di episodi ritroviamo Padre Tomàs e Padre Marcus alle prese con un nuovo caso di possessione demoniaca. Abbandonata la solare Chicago, i due preti esorcisti si trasferiscono nella nuvolosa Seattle per seguire la questione riguardante una misteriosa forza che sembra infestare una casa di accoglienza per ragazzi. Per l'occasione, il poster promozionale ...