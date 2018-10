Thailandia ko 3-0 | l' Italia vola

Volley - Mondiali : Italia-Thailandia 3-0. Settima vittoria consecutiva : Con un altro successo probabilmente le azzurre potrebbero anche essere prime del girone, certamente sarebbero fra le prime sei del mondo con promozione ai quarti, si giocano due partite, in programma ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spazza via anche la Thailandia. Final Six ad un passo : Le imbattibili hanno ruggito ancora e hanno dettato legge ai Mondiali 2018 di Volley femminile, l’Italia prosegue la propria corsa furiosa e spazza via la Thailandia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-12; 25-15) in appena 68 minuti di gioco: le azzurre hanno infilato la settima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, continuano la marcia a punteggio pieno e hanno ormai ipotecato la qualificazione alla Final Six. La nostra Nazionale è ...

Mondiali Volley 2018 – Italia show! Le azzurre mandano al tappeto la Thailandia in poco più di un’ora : Sette su sette: l’Italia della pallavolo femminile continua a trionfare ai Mondiali di Volley 2018. Thailandia ko in tre set E’ bastata poco più di un’ora all’Italia femminile di pallavolo per battere la Thailandia nella seconda sfida partita della seconda fase dei Mondiali di pallavolo 2018. Egonu e compagne hanno letteralmente asfaltato le avversarie thailandesi, oggi in Giappone, con un altro prezioso 3-0. 25-15, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Thailandia - le azzurre per il settimo sigillo e blindare la Final Six : L’Italia vuole ipotecare la qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile, obiettivo sempre più vicino dopo aver conquistato sei vittorie consecutive in maniera assolutamente autorevole e con grande personalità. La nostra Nazionale non vuole più fermarsi e insegue il settimo sigillo che ci avvicinerebbe sensibilmente alla terza fase della rassegna iridata, l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è ormai a un ...

