Terrorismo Isis in Italia | mullah Krekar a processo Ultime notizie Bolzano | imputati 6

Isis - facilitatori finanziari e sistema hawala. Come si sostiene il Terrorismo : Il dipartimento degli Stati Uniti per il controllo dei beni esteri dell’ufficio del Tesoro (Ofac) sta facendo breccia nel cuore dell’organizzazione jihadista Daesh. Se da un lato gli sforzi militari hanno portato al collasso del califfato autoproclamato da Daesh, con la conseguente perdita di territori e uomini, dall’altro il Tesoro continua a colpire i facilitatori finanziari che hanno dato sostegno a Daesh. “Stiamo sanzionando le persone ...

Terrorismo - pronto a immolarsi per l'Isis : chiesti 8 anni per marocchino/ Genova - insegnava a costruire bombe : pronto a immolarsi per l'Isis: chiesti 8 anni per marocchino arrestato lo scorso anno a Genova. Importante processo in corso, la prossima udienza a novembre.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto foreign fighter italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...

Terrorismo - arrestato un ventenne richiedente asilo : inneggiava all'Isis : In Italia era arrivato ad inizio anno, trasferito come richiedente asilo in una struttura d'accoglienza a Montichiari, nel Bresciano. Viveva in un appartamento con altri tre immigrati un bengalese di ...

Scaricò manuale di matematica Isis : accusato di apologia Terrorismo : Così diceva Icaro Masseroli, 29 anni, mediatore culturale convertitosi alla religione islamica nel 2011 ed entrato nel mirino della Digos bergamasca per i suoi presunti legami con il mondo dell'...

Terrorismo - Viminale : "Due sostenitori dell'Isis espulsi per motivi di sicurezza" : Due marocchini, un 32enne domiciliato a Umbertide e un 26enne domiciliato a Gubbio, avevano intrapreso un percorso di...

Terrorismo - Viminale : espulsi due marocchini sostenitori dell'Isis : Due cittadini marocchini, un 32enne e un 26enne domiciliati rispettivamente a Umbertide e a Gubbio, sono stati espulsi per "motivi di sicurezza dello Stato". A renderlo noto è il Viminale, nel riferire che "dagli accertamenti compiuti dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri nell'ambito in un'indagine della Dda di Perugia, i due stranieri sono risultati aperti sostenitori ...