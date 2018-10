Terremoto a Catania | nuova scossa Ingv | ultime notizie | torna la paura | oggi scuole

Terremoto Catania - geologi : elevata sismicità della Sicilia dovuta allo scontro tra placca africana ed euroasiatica : "La grande vulnerabilità del nostro patrimonio artistico e culturale, che in Sicilia come nel resto d'Italia costituisce il simbolo dell'Italia nel mondo " prosegue Alba " impone interventi ...

Terremoto Catania - può essere collegato a una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna? Gli esperti fanno chiarezza : “A grandi linee, la Sicilia è ubicata in corrispondenza dello scontro tra la placca africana e quella euroasiatica, ciò spiega l’elevata sismicità dell’area che in passato è stata causa di terremoti distruttivi: nel 1693 (54mila vittime), nel 1908, nel 1968 e nel dicembre 1990”. Lo afferma in un comunicato Fabio Tortorici, presidente della Fondazione centro studi Cng in merito alla forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrata ...

Catania - Terremoto di magnitudo 4 - 8 : Quattro scosse di terremoto hanno spaventato questa notte gli abitanti della provincia di Catania. La scossa più forte, di magnitudo 4.8, è stata avvertita alle 2:34 di notte ed è subito scattato l'allarme anche attraverso i social network, dove tutti hanno sentito l'esigenza di raccontare cosa fosse accaduto. Una 40ina di persone è finita in Ospedale a Catania ed a Biancavilla a causa di attacchi di panico e ferite lievi.L'epicentro è stato ...

Terremoto Catania - tanta paura a Biancavilla : "Devastante - mai sentito così forte" : A Biancavilla la paura è stata davvero tanta. Il comune del Catanese è uno dei più vicini all'epicentro del Terremoto, di magnitudo 4.8, che ha colpito sabato notte la Sicilia e quello che assieme a ...

Terremoto a Catania - diverse scosse nella notte. «La gente si è riversata nelle strade». L’Ingv : magnitudo 4.8 : Il primo allarme è arrivato via social: «L’evento sismico ha avuto una lunga durata ed è stato avvertito distintamente dalle popolazioni dei centri etnei». La conferma delL’Ingv: epicentro a Santa Maria di Licodia. I soccorsi di vigili del fuoco e protezione civile

Terremoto a Catania : epicentro a Biancavilla - Adrano e Paternò : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita, intorno alle 2.34 di questa notte, in provincia di Catania. Oltre che