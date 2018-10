Terminator Genisys film stasera in tv 8 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Stasera in tv: 'Terminator Genisys' su Italia 1 - FilmFilmFilmF : Stasera in tv: 'Terminator Genisys' su Italia 1 - filmring : Stasera in tv: 'Terminator Genisys' su Italia 1 - Astralus : Stasera in tv: 'Terminator Genisys' su Italia 1 -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)è ilin tv lunedì 82018 in prima serata su Italia 1. La pellicola è un nuovo capitolo sulla celebre sagacon Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jason Clarke. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: Azione, Avventura, Thriller ANNO: 2015 REGIA: Alan Taylor: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hun DURATA: 126 Minutiin tv:Quando John Connor (Jason Clarke), leader della resistenza umana invia il sergente Kyle Reese (Jai Courtney) indietro nel tempo nel 1984 per proteggere sua madre Sarah Connor (Emilia Clarke), si verifica un evento imprevisto che produce una ...