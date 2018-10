Tenta di violentare allievo agente di polizia nella caserma | vice comandante in cella

Milano - Tenta di violentare una ragazza in stazione. Lei si salva usando lo spray urticante : Una ragazza di 25 anni, che vive e lavora a Milano , è stata bloccata e poi palpeggiata lo scorso 20 luglio nella stazione ferroviaria di Porta Garibaldi da un uomo di 31 anni, irregolare, originario della Nigeria. È riuscita a difendersi grazie allo spary urticante al peperoncino che teneva nella borsa e se il ragazzo non è riuscito a consumare la ...

Milano - Tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo spray al peperoncino e riesce a fuggire : arrestato. Il video : Venti luglio, stazione di Porta Garibaldi, a Milano. Poco prima delle 5 una ragazza di 25 anni, di ritorno dal turno notturno di lavoro, viene avvicinata da un 31enne nigeriano. In un primo momento l’uomo la blocca e la palpeggia ma desiste dal continuare per la presenza di alcuni passanti. Poco dopo, però, insegue la ragazza per continuare a molestare, ma lei estrae dalla borsa lo spray urticante e colpendolo sul viso riesce a fuggire. ...