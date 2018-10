Tennistavolo | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Matteo Mutti e Jamila Laurenti

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : inizia bene Matteo Mutti - sconfitta per Jamila Laurenti : iniziano con una vittoria ed una sconfitta le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha vinto la partita d’esordio, mentre Jamila Laurenti ha ceduto ad un’avversaria più quotata. I due scenderanno ancora in campo nella notte. Nel torneo di singolare maschile Matteo Mutti ha sconfitto il nordcoreano Kim Song Gun per 4-0 (11-6, 11-6, 11-6, 11-5) nel Gruppo C, dove ...