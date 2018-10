Tennis | Olimpiadi Giovanili 2018 | giornata da dimenticare per l’Italia Fuori Lorenzo

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Inizia davvero male l’esperienza dell’Italia delalledi Buenos Aires: oggi erano impegnatiMusetti nel singolare maschile ed Elisabetta Cocciaretto nel doppio femminile ed entrambi sono stati eliminati. Domani l’azzurrino esordirà in doppio e l’azzurrina in singolare. Fa più male l’eliminazione nel torneo di singolare maschile diMusetti, numero quattro del seeding, che ha ceduto al romeno Filip Christian Jianu, bravo ad imporsi con un duplice 6-4. Nel doppio femminile invece Elisabetta Cocciaretto, in coppia con la rappresentante del Liechtenstein Sylvie Zund, ha lasciato strada alla slovena Kaja Juvan ed alla polacca Iga Swiatek. La coppia numero due del tabellone si è imposta per 6-0 6-2. Domani in singolare Cocciaretto sfiderà l’ucraina Margarita Bilokin, mentre in doppio Musetti, assieme al turco Yanki ...