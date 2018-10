Tenersi in forma sulla Stazione spaziale | ecco la palestra degli astronauti

Domani è la festa dei nonni : i metodi per manTenersi in forma e attivi in età matura : Domani è la festa dei nonni, e come ogni anno si celebrano le colonne portanti di ogni famiglia. I nonni sono fonte di buoni consigli e saggezza, ma anche un supporto economico fondamentale, rappresentando un aiuto concreto nella cura e nell’educazione dei più piccoli. I nonni sono una presenza relativamente recente sul nostro pianeta. Ma perché esistono i nonni? Di sicuro anche grazie all’alimentazione onnivora. La scienza dimostra ...

Diecimila passi? Per manTenersi in forma potrebbero non bastare : InizioFate lavorare il cuore, con un allenamento a intervalliSollecitate i muscoliSollecitate i muscoli delle braccia e delle spalle, lavorando con un elasticoCombinate l'allenamento della settimana in un allenamento masterAndate a fare una bella passeggiata, se possibile, in coppia con un’amicaSta a voi scegliereDiecimila passi. Questa la soglia indicata da quasi tutte le app per il fitness, sia di terze parti che integrate all’interno dei ...

Dieta facile per manTenersi in forma e dimagrire : La Dieta facile per mantenersi in forma e dimagrire di qualche chilo prevede il consumo di pesce, verdura e frutta. ecco cosa si mangia in un menu'