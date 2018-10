Temptation Island Vip | Selvaggia Roma | Francesco Chiofalo tentatore? E'

E' vero amore? : il Temptation Island per coppie gay made in Naples (video) : Temptation Island, dopo le declinazioni nip e vip (martedì andrà in onda l'ultima puntata con gli attesissimi falò di Valeria Marini - Patrick Baldassari, Sossio Aruta - Ursula Bennardo, Andrea Zenga - Alessandra Sgolastra), nelle prossime settimane, avrà una sorta di spin-off (non prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi), made in Naples, che ha come titolo, E' vero amore?.prosegui la letturaE' vero amore?: il Temptation Island per coppie ...