huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Teatro Regio di Torino in crisi, rischia di saltare la prima. La Cgil: 'Non c'era mai stata una situazione così brutta'… - filotesa : RT @HuffPostItalia: Teatro Regio di Torino in crisi, rischia di saltare la prima. La Cgil: 'Non c'era mai stata una situazione così brutta'… - gortombina : RT @HuffPostItalia: Teatro Regio di Torino in crisi, rischia di saltare la prima. La Cgil: 'Non c'era mai stata una situazione così brutta'… - HuffPostItalia : Teatro Regio di Torino in crisi, rischia di saltare la prima. La Cgil: 'Non c'era mai stata una situazione così bru… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) E' a rischio ladeldiprevista per mercoledì con la messa in scena del Trovatore di Giuseppe Verdi. La decisione sarà presa domani dalle Rsu che incontreranno alle 12 il sovrintendente William Graziosi. Dalle 15 alle 16 ci sarà l'assemblea. Domani salterà la prova generale. Giovedì la sindaca diChiara Appendino andrà a Roma per un incontro al ministero ai Beni Culturali dopo il taglio del Fus di 2 milioni di euro."Domani è una giornata decisiva, si deciderà cosa fare. Io sono qui da diciassette anni e, in tutto questo tempo, ladelnon è mai saltata. Non c'era mai stata una situazione così brutta", spiega Pietro Gabriele, segretario generale della Slc. "Naturalmente - spiega Gabriele - non è questa la sola ipotesi sul tappeto, potrebbe anche essere ...