Teatro ' Don Bosco' | appuntamento con lo spettacolo ' Dialoghi da Dietro le Quinte'

Tolmezzo : ecco la stagione del Teatro Candoni : Proseguirà, inoltre, in tutta la Carnia l'attività di spettacoli e laboratori di Teatroescuola, la sezione dell'Ert dedicata all'educazione ai linguaggi del Teatro e dello spettacolo dal vivo. La ...

Amy Macdonald in concerto a Milano : ad aprile appuntamento al Teatro Dal Verme : Oltre 3 milioni di vendite in tutto il mondo per l’album This is the life. L’ultimo tour ha totalizzato oltre un milione e mezzo di spettatori. I suoi grandi successi in un unico album in uscita il 23 novembre: arriva in Italia per un imperdibile show Amy Macdonald Unica e imperdibile data in Italia per la cantautrice scozzese Amy Macdonald, il 5 aprile 2019 al Teatro Dal Verme. Dopo le sue prime esibizioni nelle caffetterie ...

Milano Spazio Teatro 89. Live degli Eptalidon e spettacolo Sounds of Visions : Uno spettacolo di luci, suoni e danze intitolato “Sounds of Visions”. E’ quello che andrà in scena sabato 20 ottobre

Teatro. Stagione del Goldoni - da Ambra Angiolini a Ornella Muti - da Claudio Casadio a Geppi Cucciari : TUTTO IL PROGRAMMA E I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI E DEGLI SPETTACOLI INFO: teatroGoldoni@accademiaperduta.it / www.accademiaperduta.it / www.facebook.com/accademiaperduta / www.facebook.com/...

Finale - "Le Tragicomiche Pornovelle" chiudono la rassegna "Teatro in Fortezza" parlando e ridendo di sesso e tabú : Ha curato la regia, tra gli altri, di spettacoli come LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO e SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE per il Teatro Stabile di Torino -Teatro Nazionale; è stata protagonista oltre ...

6 settembre - L'ARTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE GIANNA FRATTA AL Teatro "LUCIO DALLA" PER MUSICA ERETICA - Manfredonia : ... e non intendo solo i giovani musicisti dell'orchestra, ma intendo tutta quella Comunità – sempre più numerosa – che si ritrova intorno al TEATRO Comunale "Lucio Dalla", per gli spettacoli o per le ...