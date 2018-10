Tasso di disoccupazione stabile a settembre al 2 | 4% in Svizzera

Tasso di disoccupazione Usa sceso ai minimi del 1969 : Il Tasso di disoccupazione è pero sceso più del previsto sui minimi del 1969 e l'incremento dei salari orari non sembra suggerire un surriscaldamento dell'economia Usa, cosa che conferma l'approccio ...

Conte : il Tasso disoccupazione scenderà all'8% se non al 7% : Roma, 3 ott., askanews, - 'Il tasso di disoccupazione, sceso sotto il 10%, tenderà ancora a scendere attestandosi secondo le nostre previsioni intorno all'8% se non al 7%'. Lo ha detto il presidente ...

Lavoro - Tasso di disoccupazione sotto il 10% : è la prima volta dal 2012 : Segnali di miglioramento dal mercato del Lavoro italiano. Ad agosto, fa sapere l'ISTAT, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7% , -0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, portandosi ai ...

Giappone - ad agosto scende il Tasso di disoccupazione : Lieve calo per la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 2,4%, rispetto al ...

Disoccupazione in Italia al 10 - 7% : è il Tasso più basso dal 2012 : tasso di Disoccupazione in diminuzione in Italia. Secondo l’Istat, nel secondo trimestre 2018 si è registrato il livello più basso da sei anni a questa parte. L’indice di chi è senza lavoro è pari al 10,7%, contro il 10,6% del secondo trimestre 2012. Il dato è in calo di uno 0,2% rispetto al primo trimestre di quest’anno. Nei dati mensili di luglio 2018, in termini congiunturali, la diminuzione del tasso di Disoccupazione si ...

Italia - Istat : Tasso di disoccupazione scende al 10 - 7% : La crescita economica è in Italia più lenta di quella dell'economia dei paesi dell'area Euro, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre ...

Usa - Trump : “Pil più alto del Tasso di disoccupazione per la prima volta in 100 anni”. Ma c’è uno zero in più : “Il tasso di crescita del pil (4,2%) è più alto del tasso di disoccupazione (3,9%) per la prima volta negli ultimi 100 anni“, twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma il record, in realtà, è “solo” decennale. E a smentire il presidente ci ha pensato il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett che in conferenza stampa ha ammesso: “Qualcuno probabilmente ha trasmesso a Trump il numero ...

USA - economia crea più posti di lavoro del previsto.Tasso disoccupazione fermo al 3 - 9% : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nonostante il tasso di disoccupazione sia rimasto stabile. Nel mese in esame sono state aperte 201 mila buste paga nei settori non agricoli, ...

Disoccupazione - a luglio Tasso giù al 10 - 4% e quella giovanile cala di un punto a 30 - 8%. Ma aumentano gli inattivi : Disoccupazione in calo, sia per i giovani sia se si guarda al tasso generale. Ma diminuiscono anche gli occupati. Questo perché, come risulta dalle stime Istat sul mese di luglio, aumentano gli inattivi, cioè le persone che hanno smesso di cercare un posto. L’istituto di statistica ha rilevato, nel dettaglio, che a luglio il tasso di Disoccupazione generale è sceso al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ...

Germania - Tasso disoccupazione fermo ai minimi storici al 5 - 2% : L a disoccupazione in Germania si conferma ancora sui minimi storici e ben al di sotto della media europea. Lo conferma il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione d ...