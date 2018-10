TARANTO | GETTA FIGLIA DAL BALCONE E ACCOLTELLA PRIMOGENITO Ultime notizie | bambina di 6

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : strage a TARANTO - uomo getta figlia dal balcone (8 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: strage di Taranto. Tragico incidente d'auto in America. Danno ambientale provocato da uno scontro in mare. La domenica sportiva. (8 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 05:20:00 GMT)

TARANTO - getta figlia da balcone e accoltella fratello/ Ultime notizie - la piccola rischia la morte : come sta : Taranto, un uomo ha accoltellato il figlio di 10 anni al collo ed ha gettato la figlia minore dal balcone dopo una lite con la moglie. Arrestato: ha rischiato linciaggio in strada.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 23:07:00 GMT)

TARANTO - gli tolgono la potestà genitoriale : lui getta la figlia dal balcone e accoltella il figlio : I rapporti tra i genitori - separati - erano già ai minimi termini. E, nelle scorse settimane, a Gino Trovatello era stata tolta anche la potestà genitoriale. Apparentemente nulla, però, lasciava presagire quanto accaduto a Taranto. L’uomo, dopo un litigio con la ex moglie, ha sfogato la sua rabbia sui due figli: accoltellando alla gola il ragazzo ...

TARANTO - padre getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro bimbo : arrestato - Aveva perso la potestà genitoriale : I fatti si sono svolti nell'abitazione della madre dell'uomo: in seguito alla separazione dei genitori i due bambini erano stati affidati alla nonna. La piccola è gravissimo, solo lievemente ferito il ...

TARANTO - GETTA FIGLIA 6 ANNI DAL BALCONE E ACCOLTELLA IL FRATELLO/ Lite con moglie - aveva perso patria potestà : TARANTO, un uomo ha ACCOLTELLAto il figlio di 10 ANNI al collo ed ha GETTAto la FIGLIA minore dal BALCONE dopo una Lite con la moglie. Arrestato: ha rischiato linciaggio in strada.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:50:00 GMT)

TARANTO - gli tolgono la patria potestà : getta la figlia dal balcone e accoltella il figlio : I rapporti tra i genitori - separati - erano già ai minimi termini. E, nelle scorse settimane, a Gino Trovatello era stata tolta anche la potestà. Apparentemente nulla, però, lasciava presagire quanto accaduto a Taranto. L’uomo, dopo un litigio con la ex moglie, ha sfogato la sua rabbia sui due figli: accoltellando alla gola il ragazzo di 14 anni e...

TARANTO - litiga con la moglie poi getta la figlia del balcone. Accoltellato alla gola l’altro figlio : I rapporti tra i genitori - separati - erano già ai minimi termini. E, nelle scorse settimane, a Gino Trovatello era stata tolta anche la potestà. Apparentemente nulla, però, lasciava presagire quanto accaduto a Taranto. L’uomo, dopo un litigio con la ex moglie, ha sfogato la sua rabbia sui due figli: accoltellando alla gola il ragazzo di 14 anni e...

TARANTO - getta figlia dal balcone e accoltella figlio dopo lite con moglie/ Ultime notizie : uomo era ubriaco : Taranto, un uomo ha accoltellato il figlio di 10 anni al collo ed ha gettato la figlia minore dal balcone dopo una lite con la moglie. Arrestato: ha rischiato linciaggio in strada.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:07:00 GMT)

TARANTO - litiga con la moglie poi getta la figlia del balcone. Accoltellato anche un altro figlio : Dramma a Taranto nel rione periferico di Paolo VI. Un uomo, ubriaco, ha litigato violentemente con la moglie, poi ha afferrato la figlia piccola di tre anni e l’ha lanciata dal balcone della propria abitazione, una palazzina al terzo piano. L’uomo ha anche Accoltellato alla gola un altro figlio che ha meno di dieci anni. L’uomo è stato arrestato, l...

Gli tolgono la potestà genitoriale - getta la figlia di 6 anni nel vuoto e ferisce l'altro a TARANTO : Dramma assurdo in un condominio nel quartiere Paolo VI a Taranto. Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà genitoriale, un uomo ha preso la propria...

TARANTO : ubriaco - getta la figlia dal balcone (gravissima) e accoltella il figlio alla gola : Dramma a Taranto nel rione periferico di Paolo VI. Un uomo, ubriaco, ha litigato violentemente con la moglie, poi ha afferrato la figlia piccola di tre anni e l'ha lanciata dal balcone della propria abitazione, una palazzina al terzo piano. L'uomo ha anche accoltellato alla gola un altro figlio che ha meno di dieci anni. L'uomo è stato arrestato, la piccola di tre anni è ricoverata nell'ospedale di Taranto ...

TARANTO - al culmine di una lite getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro bimbo : arrestato : Un uomo a Taranto ha accoltellato al collo il figlio di sei anni e ha lanciato la figlia di tre anni dal balcone al terzo piano di un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI. L'episodio sarebbe ...

TARANTO : ubriaco - getta la figlia dal balcone - gravissima - e accoltella il figlio alla gola : Dramma a Taranto nel rione periferico di Paolo VI. Un uomo, ubriaco, ha litigato violentemente con la moglie, poi ha afferrato la figlia piccola di tre anni e l'ha lanciata dal balcone della propria ...