Taekwondo | Olimpiadi Giovanili 2018 | Russia in grande spolvero nella prima giornata

oasport

: Taekwondo Olimpiadi Giovanili 2018: domani si comincia con i -48 kg maschili e -44 kg femminili - #Taekwondo… - zazoomnews : Taekwondo Olimpiadi Giovanili 2018: domani si comincia con i -48 kg maschili e -44 kg femminili - #Taekwondo… - gtkd85 : RT @ansacalciosport: Olimpiadi giovanili al via a Baires. Con 84 gli azzurri, domani arriva anche ragazzi del taekwondo | #ANSA https://t.c… - femilan1 : RT @ansacalciosport: Olimpiadi giovanili al via a Baires. Con 84 gli azzurri, domani arriva anche ragazzi del taekwondo | #ANSA https://t.c… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)di match ed emozioni per ilin queste. Sul tatami di Buenos Aires (Argentina) sono andate in scena le prime due categorie di peso che hanno visto confrontarsi atleti ditalento che hanno regalato confronti appassionanti al pubblico presente.gara femminile dei -44kg è stata la russa Polina Shcherbakova a imporsifinale per l’oro sulla sudcoreana Mireu Kang. 12-6 lo score finale in favore dell’atleta dell’Est che, sfruttando il secondo e il terzo parziale estremamente favorevoli (4-1; 8-5), ha fatto suo l’incontro. Medaglia di bronzo invece per la messicana Alicia Monserrat Rodriguez Fuentes e la croata Lena Stojkovic. Nei -48 kg maschili semprea festeggiare grazie a Dmitrii Shishko, uscito vittorioso al termine di un combattimento estremamente equilibrato contro l’uzbeko Ulugbek ...