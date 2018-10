Sud - Lezzi : lavoro - sgravi e investimenti : 7.31 Il reddito di cittadinanza "non è assistenzialismo" ma serve a far rientrare "nel mondo del lavoro chi ha avuto difficoltà". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi al Corriere, spiega che il provvedimento, riguarda circa "6,5 milioni di persone". Lezzi annuncia per il Sud "il 100% degli sgravi contributivi per tutti i nuovi assunti disoccupati da almeno 6 mesi" ma anche "investimenti, in infrastrutture, istruzione, ricerca".In Europa ...

Barbara Lezzi Ministro del Sud Dimenticato. Comuni preoccupati ed infrastrutture a rischio : Prima di intraprendere la sua carriera politica Barbara Lezzi ha lavorato per anni in un"orologeria leccese di origini socialiste (tra i proprietari lo zio sodale dell"ex Presidente delle Partecipazioni Statali l"on. Biagio Marzo) per cui dovrebbe avere ben chiara l"importanza del tempo e dei più deboli, specie nel Sud. Origini occupazionali che non la stanno aiutando a difendere il Mezzogiorno. Conte sfiducia se stesso e la stessa Lezzi, ...

Lunedì missione in Campania per il ministro del Sud Lezzi : missione in Campania, Lunedì 24 settembre, per il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Alle 10 il ministro sarà all'Interporto Campano di Nola, con visita del polo logistico e successivo confronto con ...

Lezzi : 'Sgravi per tre anni alle imprese del Sud che assumono' : Senza dimenticare che spesso la politica ha utilizzato molti dei fondi per spesa corrente, nascondendosi dietro rendicontazioni per lavoretti, i cosiddetti progetti sponda'. E' intenzione della Lezzi ...

Manovra - il ministro Lezzi al lavoro per un "pacchetto Sud" : Spinta agli investimenti, pubblici e privati. E stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti stabili per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, che altrimenti scade a fine anno. Sono alcune delle misure allo studio, e sponsorizzate dal ministero, per inserire nella Manovra un 'pacchetto Sud' che potrebbe includere anche un ampliamento della platea dell'incentivo per i giovani imprenditori 'Resto al Sud'.Contattata ...

Lezzi e la manovra : 'Il 34% dei fondi per il Sud - ci saranno investimenti per strade e ferrovie' : 'Nella legge di Bilancio ci saranno misure specifiche per il Sud e altre che, nel riguardare tutto il Paese, potranno avere un impatto positivo anche e soprattutto per il Mezzogiorno. Per quanto ...

Grandi opere : spaccatura nel governo. Salvini : si devono fare. Lezzi : al Sud serve altro : Il vicepremier insiste non solo su tav e tap, ma anche su pedemontana e terzo valico: ci sono 'più benefici che costi' dice. Replica la ministra per il sud, 5 stelle, Barbara Lezzi: 'le infrastrutture ...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : Tap? Più infrastrutture al Sud | Ma il leghista insiste : si vada avanti : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"

Tap - Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture"/ Ultime notizie : M5s-Lega - scontro sulle grandi opere : Tap, Lezzi a Salvini: "Al Sud servono infrastrutture". Ultime notizie: tra M5s e Lega è scontro sulle grandi opere e i progetti in ballo.

Tap - Lezzi a Salvini : “Al Sud servono infrastrutture”/ Ultime notizie : M5s-Lega - scontro sulle grandi opere : Salvini: "Pedemontana, Tap e Tav: benefici superiori a costi”. Video Ultime notizie: il ministro dell'Interno replica a Di Battista sulle grandi opere, interviene Barbara Lezzi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Nuove tensioni nel governo su grandi opere. Salvini : vanno fatte. Lezzi : al Sud serve altro : Servono strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche - scrive la ministra su Facebook - Le grandi opere continuano a dividere la maggioranza di governo. Lo scontro, stavolta, è tra ...

Scintille nel Governo - la Ministra per il Sud Barbara Lezzi - M5S - risponde a Salvini contro la Tap : Teleborsa, - Si fa sempre più aspra diversità di vedute Lega-5 Stelle, complicando non poco i rapporti nella maggioranza di Governo. Salvini, protagonista indiscusso in questi mesi, e Di Maio ercano ...

Nuove tensioni nel governo su grandi opere. Salvini : vanno fatte. Lezzi : al Sud serve altro - non la Tap : Servono strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche - scrive la ministra su Facebook - Le grandi opere continuano a dividere la maggioranza di governo. Lo scontro, stavolta, è tra ...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : "Tap? Più infrastrutture al Sud" : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"