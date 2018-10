Stress post-traumatico da guerra | ecco il disturbo dei soldati inglesi

Keira Knightley : "A 22 anni ho avuto un crollo : disturbo da Stress post-traumatico. Colpa dei paparazzi. L’ipnoterapia mi ha aiutato" : "Ho avuto un crollo mentale all'età di 22 anni, ne sono uscita prendendomi un anno di pausa, durante il quale mi è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico". Keira Knightley a 22 anni era già una delle attrici più note di Hollywood. Un successo pagato al prezzo di essere costantemente seguita dai paparazzi, una presenza che non le dava tregua. Fu allora che ebbe un crollo, un esaurimento nervoso di ...

"Ogni volta che mi fanno una proposta penso - quanto Stress mi procurerà questo impegno?" : "Ogni volta che mi fanno una proposta, che sia un'intervista o pubblicare una storia su un giornale o fare qualcosa in un museo, il mio primo pensiero è: quanto stress mi procurerà questo impegno? Me ne dovrò vergognare dopo". In una lunga intervista a Repubblica parla Michele Rech, in arte Zerocalcare, di cui il 10 novembre partirà una mostra al Maxxi di Roma sui primi vent'anni del suo lavoro."Esporrò non ...

Lady Gaga : ‘Soffro di fibromialgia - ansia e Stress post-traumatico a causa di uno stupro’ : Ha vinto il premio per il miglior videoclip musicale del 21esimo secolo a luglio e ad agosto ha celebrato i dieci anni di The Fame, il suo disco più noto, con una serie di fotografie di nudo enigmatiche ma Lady Gaga fa spesso parlare di sé anche per il suo impegno senza sosta per la sensibilizzazione sulle malattie croniche. Lei stessa ha confidato di soffrirne, anche via social: “Combatto contro ansia, sindrome da stress post traumatico, ...

Yoga e life coaching - lasciare il posto fisso per abbandonare lo Stress. C’è vita oltre le multinazionali : I casi di super manager che – stanchi della vita corporativa, sia in multinazionali che in grandi aziende nazionali – decidono di staccare sono in aumento, persino in Italia dove, brutto a dirsi, il lavoro non piove dal cielo. Tuttavia, la domanda resta sempre la stessa: “Ok, ti licenzi e poi?”. Perché, se escludiamo casi estremi (tipo mariti/mogli ricchi/e o super liquidazioni a sei zeri), di qualcosa si deve campare. Di recente ...

Mel B entra in riabilitazione/ Cura la dipendenza da alcol e sesso. La causa? Stress-post traumatico : Mel B è entrata in riabilitazione per Curare i problemi legati all'alcol e al sesso. Dipendenze causate da stress post-traumatico, determinato dal divorzio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:54:00 GMT)