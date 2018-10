Strage di Erba | Olindo e Rosa innocenti? Video “Mario Frigerio ha cambiato ricordo”

Strage di Erba - la nuova vita di Rosa Bazzi in carcere : “Lavoro con una cooperativa per aiutare i bambini africani” : Rosa Bazzi , detenuta nel carcere di Bollate dove è recluso anche suo marito Olindo Romano, oggi realizza borse e accessori i cui proventi sono destinati al sostegno di progetti a favore dei bambini africani. Sconta una condanna all'ergastolo per aver ucciso insieme al marito, nel 2006, quattro vicini di casa nel condominio di via Diaz a Erba (Lodi). Tra le vittime c'era anche il piccolo Youssef, due anni.Continua a leggere

Strage di Erba - Rosa Bazzi : “Lavoro in una cooperativa sociale per aiutare i bambini africani” : Produce borse e accessori per una cooperativa che sostiene progetti a sostegno dei bambini in Africa. Rosa Bazzi lo racconta in una lettera al quotidiano Libero. Condannata all’ergastolo assieme al marito Olindo Romano per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina Valeria Cherubini nel 2006 a Erba (Como), la Bazzi o non aveva mai rilasciato interviste o dichiarazioni ai ...