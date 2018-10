Stima e affetto tra Taylor Kinney e Lady Gaga | l’attore di Chicago Fire orgoglioso della

optimaitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La storia trasi è conclusa ufficialmente e dolorosamente per entrambi nel 2016, ma l'e laprofessionale non sono certo venuti meno col passare degli anni.L'attore di, in occasione del debutto al cinema di A Star Is Born che vedeper la prima volta protagonista di un lungometraggio, si è detto entusiasta del fatto che la sua ex abbia realizzato il sogno di diventare un'attrice esordendo al cinema."Non potrei essere piùdi lei" ha dichiarato a US Weekly, anche se ha specificato di non aver ancora guardato il film di Bradley Cooper, che ha debuttato negli Usa il 5 ottobre superando le previsioni di vendita al box office: "Non l'ho ancora visto ma nel mio cuore so che sarà fantastico. E so che lei ha dato tutta se stessa" ha spiegato. Intercettato da Entertainment Tonight, si è anche augurato che il suo ...