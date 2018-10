Stefano Sala La mancanza della figlia e l' amicizia con Francesco Monte Grande Fratello

Eleonora Giorgi/ Il legame con Elia Fongaro e Stefano Sala diventa sempre più forte (Grande Fratello Vip) : Eleonora Giorgi, il legame con Elia Fongaro e Stefano Sala diventa sempre più forte. All'interno della casa poi i concorrenti più adulti la adorano. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:15:00 GMT)

Gf Vip - Francesco Monte e Stefano Sala finiscono a letto insieme : Solo qualche giorno fa era uscita un'indiscrezione su Francesco Monte e Stefano Sala, entrambi al Gf Vip , durante una probabile notte 'di affetto' fra i due ci sarebbe stata qualche carezza in più. ...

La pazzia di Stefano Sala. E Lory Del Santo lo umilia : I concorrenti del GFVip 3 sono stati invitati dal Grande Fratello a raccontare una serata pazza. Tra i racconti più piccanti quelli di Stefano Sala e Ivan Cattaneo, per entrambi serate bollenti con ...

Grande Fratello Vip 2018 / Stefano Sala come la Marchesa : mancanze e ricordi tristi dal passato : Grande Fratello Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:15:00 GMT)

GF Vip - Stefano Sala : “Dayane Mello mi ha sfruttato” : Stefano Sala parla di Dayane Mello e della figlia Sofia al GF Vip Stefano Sala, uno dei concorrenti più amati e sorprendenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare a delle confidenze riguardo la sua vita privata. Il modello ha avuto una storia d’amore con Dayane Mello, la modella brasiliana ex concorrente della dodicesima edizione de L’Isola dei famosi e della decima edizione di Ballando con le Stelle, da ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala a Giulia Salemi : "Per Dayane Mello sono stato male" : Già tempo di confidenze della casa del Grande Fratello Vip 2018. Adesso è il turno di Stefano Sala che si sfoga in giardino con Giulia Salemi raccontando della fine della storia d'amore con la madre di sua figlia, la modella Dayane Mello. Stefano racconta del dolore provato dopo la rottura, avvenuta nel 2016, con l'ex concorrente di Ballando con le stelle: All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso ...

Stefano Sala - al Gf Vip la sofferenza per Dayane Mello e la figlia : Al Grande Fratello VIP Stefano Sala si confida con Giulia Salemi Stamattina nel giardino del Grande Fratello VIP Stefano Sala si è aperto molto con Giulia Salemi. Il modello ha parlato della sofferenza per la fine della storia con Dayane Mello e anche per la figlia. Lui ha sempre sognato di construire una famiglia solida […] L'articolo Stefano Sala, al Gf Vip la sofferenza per Dayane Mello e la figlia proviene da Gossip e Tv.

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ L’ex di Corona nel mirino di Stefano Sala (Grande Fratello Vip 3) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA: l'ex fidanzata di Corona nel mirino di Stefano Sala mentre per la biondina c'è il messaggio d'amore del fidanzato Pierluigi Gollini.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:10:00 GMT)

Francesco Monte in lacrime. Si consola con Stefano Sala : Francesco Monte non ha dimenticato Cecilia Rodriguez e certo la casa del Grande Fratello Vip tappezzata con le foto dell'ex e Ignazio Moser non sono d'aiuto. Un dolore che rinnova quello della madre ...

Francesco Monte bacia in bocca Ivan Cattaneo/ Video - il web in delirio per la notte con Stefano Sala : Francesco Monte bacia in bocca Ivan Cattaneo, davanti agli occhi sconvolti di Giulia Salemi. Il fatto è accaduto nella notte al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Dasha Kina - chi è la fidanzata di Stefano Sala/ Modella con oltre 500 mila follower (Grande Fratello Vip 2018) : Dasha Kina è la fidanzata di Stefano Sala, concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Nata a Kiev, è una Modella molto nota nel mono della moda e sui social, dove vanta...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Gf Vip - Stefano Sala rivela di aver passato la notte con Benedetta Mazza : Siamo soltanto alla prima settimana di Gf Vip , ma ne sono successe di ogni. Dopo le due bestemmie pronunciate nel week end , in rete sta circolando un altro scoop. La notte prima di entrare nella ...