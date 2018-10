Stati Uniti | uragano Michael colpisce Cuba e minaccia la Florida | lanciato l'allarme

Stati Uniti - congelati i beni dell’oligarca Deripaska : “Vicino a Putin e mafia russa” : Gli Stati Uniti sigillano i beni dell’uomo che è considerato vicino sia alla mafia russa che Vladimir Putin. I federali hanno congelato tutti i beni nel Paese dell’oligarca russo Oleg Deripaska. Lo racconta il New York Post spiegando che all’oligarca è stato sequestrata anche una casa nell’Upper East Side, a New York. Il nome di Deripaska è incluso nella lista delle sanzioni perché accusato di essere coinvolto in omicidi, riciclaggio ...

Schianto in Limousine - 20 morti : Stati Uniti sconvolti - 4 giovani sorelle e i mariti tra le vittime : Una vera tragedia con 20 morti, di cui 18 a bordo della Limousine e due pedoni che si trovavano lì di passaggio: lo Schianto di sabato a New York, uno dei peggiori della storia degli Stati Uniti, con ...

WhatsApp - pubblicità negli Stati Uniti arriverà nel 2019 - già implementata in beta Android : I primi test riguardanti la pubblicita' su WhatsApp sono ufficialmente partiti: a confermare la notizia è il noto sito WAbetaInfo che su Twitter ha postato una news in riferimento al fatto che negli Stati Uniti è stata implementata una versione beta di Android 2.18.305. Sempre nel tweet viene specificato come gli advertising verranno invece attivati soltanto in futuro. Tale notizia ci conferma come gli Stati Uniti saranno la prima nazione a ...

Natura e megalopoli : ecco gli Stati Uniti orientali visti dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus ci porta sopra gli Stati Uniti orientali. Coprendo una vasta area, comprendente gli Stati dell’Ohio, del Maryland, del West Virginia e del Delaware, un certo numero di grandi città è visibile in questa immagine a colori reali. La megalopoli di New York è visibile in alto a destra. megalopoli è definita dalle Nazioni Unite come una città con una popolazione di oltre 10 milioni di ...

Larry Brown torna negli Stati Uniti/ Basket - il coach di Torino si ferma per ragioni mediche : ragioni mediche costringono Larry Brown, allenatore della Fiat Torino, a rientrare negli Stati Uniti: dovrebbe trattarsi di pochi giorni, intanto la squadra ha perso anche a Venezia(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Media : Gli Stati Uniti volevano usare armi nucleari in Vietnam nel 1968 - : I militari americani nel pieno della guerra del Vietnam avevano pianificato di attaccare le forze nord Vietnamite con armi nucleari. Ma il presidente USA Lyndon Johnson ha saputo in tempo dell'...

Stati Uniti - crediti al consumo in crescita oltre stime : Teleborsa, - Altra conferma della forte crescita dei consumi in USA e, conseguentemente, dell'economia americana. Il dato sui crediti al consumo riferito al mese di agosto è risultato in forte crescita ed ha superato le stime. Secondo i dati forniti dalla Fed, il credito al consumo è salito ...

Spionaggio - la battaglia tra Stati Uniti e Cina sui segreti industriali : Microchip spia, reti telefoniche compromesse, malware di Stato: da tempo la Casa Bianca cerca di sollevare l'attenzione sullo Spionaggio industriale e la sistematica raccolta di dati che alcuni Paesi -...

Stati Uniti - a settembre disoccupazione ai minimi dal 1969 : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto nel mese di settembre, nonostante il tasso di disoccupazione sia diminuito rispetto al mese precedente

Maltempo e allerta via sms : negli Stati Uniti polemiche per il “Presidential Alert” : Il Maltempo che ha investito in particolare in queste ore la Calabria ha rilanciato la necessità di avvertire tempestivamente la popolazione sulle calamità naturali, in via precauzionale. negli Stati Uniti è stato sperimentato di recente un nuovo sistema di sms: mercoledì scorso, alle 14:18 ora di New York, tutti gli americani dotati di telefonino (225 milioni di persone) hanno ricevuto un messaggio intitolato “Presidential Alert“, ...