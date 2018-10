Startup | con Tripoow soluzioni di viaggio via app in tre click

Vodafone - al via secondo bando dedicato a Startup e PMI : Vodafone Italia lancia il secondo bando "Action for 5G" dedicato alle startup e piccole e medie imprese che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia con progetti ...

Startup con voglia di crescere : in palio 6 mesi gratis a Milano : Startup a Speed Mi Up (foto Speed Mi Up) Sei mesi di incubazione gratuita per Startup finanziati dalla società di consulenza manageriale Mbs Consulting. È la principale novità del tredicesimo bando che Speed Mi Up lancia oggi. La call dell’incubatore di Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la partecipazione del Comune di Milano, è rivolta a imprenditori con idee solide, realizzabili, innovative e ...

Reggio Calabria : la Startup calabrese Macingo rilancia le proprie ambizioni con Mecar e Digital Magics : ... moto, prodotti industriali, ecc…, ma anche perché è una neoimpresa Digitale nata e attiva in Calabria, portando avanti l'economia del Sud Italia e dell'Italia. L'esempio di Macingo rientra ...

Con Amazon Launchpad le Startup italiane vendono prodotti innovativi nel mondo - : Inoltre, i prodotti possono essere idonei per Amazon Prime e resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo. Le startup possono così lanciare con successo le proprie ...

Amazon investe in una Startup di case da riempire con i suoi dispositivi smart home : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’investimento nella startup Plant Prefab, che si occupa della produzione di case prefabbricate, comincia l’avventura di Amazon nel settore immobiliare. Con un fatturato che nel 2017 si attestava su 177,9 miliardi di dollari, il colosso dell’ecommerce agisce anche come società di investimenti attraverso il suo fondo Alexa Fund, lanciato nel 2015 con un capitale di 100 milioni di dollari per ...

L’ANGI conquista Parigi : innovazione - giovani e Startup : L’Associazione apre alla Francia con una sede Parigina. Obiettivo: ‘gemellare’ i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo eccellenze, investimenti, scambio interculturale e dialogo con le istituzioni governative, universitarie e imprenditoriali di Francia e Italia. L’avventura francese di Angi si realizza anche grazie alla partnership con il pépinière/incubateur ‘Why Not Factory’ e al Centro di formazione ...

Economia Circolare e Bioeconomia : al via la call “Trace x Novamont” - una sfida a centri di ricerca - Startup e PMI : Al via l’iniziativa Trace x Novamont, iniziativa di open innovation promossa da Cariplo Factory, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Novamont, per sostenere la crescita di progetti innovativi di Circular Economy e lo sviluppo della BioEconomia, creando sinergie tra l’azienda leader in Italia di questo settore e startup, aziende e progetti di ricerca. La transizione, già in corso, verso un modello di Economia Circolare rappresenta una ...

Fintech - 10 indirizzi nel mondo dove nascono e crescono le Startup che cambieranno la finanza - Economyup : "Le tecnologie guidate dalla scienza e dall'ingegneria " viene riportato sul sito hanno il potenziale per risolvere le maggiori sfide dell'umanità. Richiedono una collaborazione senza precedenti tra ...

Musement - la Startup italiana dei viaggi - conquista il colosso tedesco Tui : Il Colosseo a Roma (Pixabay) La startup italiana Musement passa al gigante tedesco dei tour operator Tui. Musement, nata a Milano cinque anni fa e piattaforma specializzata in biglietti per musei, tour, escursioni ed esperienze, consoliderà la posizione dei tedeschi in questo business. Settore in cui Tui è già presente con la consociata spagnola Tui Destination Experiences. Ma che registra “un fatturato mondiale di 150 miliardi di euro e ...

Startup - modello Macron : che cos'è - che cosa prevede e perché piace anche a Di Maio - Economyup : ... 865 milioni di euro con 215 operazioni, , seguito dai software , 589 milioni di euro raccolti con 137 operazioni, , mentre i settori della Scienza della Vita , Fintech e Tecnologie hanno raccolto ...

"Conte e Di Maio al Digithon? Sanno le Startup sono il futuro dell'economia" : Una maratona delle idee digitali. A Bisceglie chiude l'edizione 2018 di Digithon, la rassegna organizzata da Francesco Boccia e che ha visto in gara i primi inventor delle 100 startup provenienti da tutta la penisola. Bisceglie, cittadina ricca di storia e tradizioni che si affaccia sul mare Adriatico, fra Trani e Molfetta, ha visto sfilare in questi giorni mezzo governo, a cominciare dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dello Sviluppo ...

Decontribuzione - Startup - Cdp e... Esclusivo : piano di Conte per il Sud : Nell’agenda del governo si fa strada e prende forma un grande piano per il Sud. Solo annunciato, ma senza dettagli, a La Piazza di Ceglie Messapica dal pugnace e combattivo ministro per il Sud Barbara Lezzi e confermato, sempre a La Piazza, dal capo del governo Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Chi è Tommaso Vicarelli - lo Startupper che Conte vorrebbe portare a Palazzo Chigi : La voce è ancora segnata dall'emozione e dalla speranza che la sua startup sia vicina alla svolta. Tommaso Vicarelli, 30 anni, è lo startupper che il premier Giuseppe Conte detto di voler di portare a ...