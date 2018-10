Star Citizen | l' Alpha 3 3 è ora disponibile sul Public Test Server

Star Citizen : sarà possibile provare il gioco per questo weekend : Qualora desideraste vedere con i vostri occhi quanto fatto col mastodontico progetto di Star Citizen , questa potrebbe essere un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire.Come riporta infatti Rockpapershotgun, in occasione della Gamescom Could Imperium Games ha annunciato un periodo di prova completamente gratuita del suo gioco , per cui potremo mettere mano a Star Citizen senza alcun costo fino al 27 agosto, così da provare il gioco e viverlo ...

Star Citizen sarà pay to win? Per gli sviluppatori "vince chi si diverte" : Potremmo definire la community di Star Citizen come una delle più pazienti del mondo, considerando come siano passati ormai anni dalla chiusura della sua campagna KickStarter senza che gli sviluppatori abbiano reso nota una data d'uscita ufficiale per il gioco.Nonostante questo, recentemente i fan si sono dimostrati alquanto seccati dall'emergere di un meccanismo pay to win all'intero di Star Citizen, che permette ai giocatori che hanno già ...