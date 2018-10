Stangano chi ha una casa e premiano chi la occupa

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Non si sa né come, né a chi e neppure quando. Ma dalla maggioranza giurano che il reddito di cittadinanza si farà e, in un modo o nell'altro c'è da credergli, visto che ne va della stessa "cittadinanza" dei grillini tra gli scranni del governo. Nella ridda di voci, sussurri e urla, da giorni si dibatte su un tema fondamentale: ha diritto all'assegno di 780 euro chi possiede una? Essere proprietari di un appartamento, foss'anche un bugigattolo, significa non essere poveri? Secondo le parole del vicepremier Luigi Di Maio, in un certo senso, sì. E, come se lanon fosse anche un costo, il redditto di cittadinanza dovrebbe più o meno dimezzarsi. Benissimo, ma un dubbio si fa largo: in Italia, secondo gli ultimi censimenti di Feder, ci sono almeno 48mila appartamentiti abusivamente. Cosa succederà a chiquesti stabili? Non avendo ufficialmente nessuna...