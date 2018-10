Stagione ' in rosa' per Comunale Bologna

Una Stagione di Prosa all'insegna dell'innovazione : Giulia Delli Santi ha quindi illustrato in dettaglio il cartellone, non prima di aver definito la città di Fasano 'fiore all'occhiello in cui si può sperimentare spettacoli innovativi e originali, ...

Teatro dell'Aquila - record di abbonati alla Stagione di prosa : ... questo del 2018 è quello in 21 anni dalla riapertura del Teatro dell'Aquila, un risultato mai raggiunto dal nostro Massimo, segno anche dell'accoglienza che a questo programma di spettacoli il ...

Mentre entra nel vivo la campagna abbonamenti alla Stagione di Prosa 2018.19 con la vendita dei nuovi da sabato 13 ottobre - il Teatro ... : Tra i protagonisti Giuseppe Giacobazzi, Angelo Pintus, Angela Finocchiaro, Lillo & Greg, Marco e Pippo, Giacomo , tutti in scena con i loro nuovi spettacoli. Aprono la programmazione in doppia ...

Luisa Ranieri alza il sipario sulla nuova Stagione di Prosa del Teatro Comunale : Nove, gli spettacoli " due in più rispetto allo scorso anno a cui potranno assistere 499 spettatori " inseriti nel cartellone presentato martedì 25 settembre al Palazzo Municipale alla presenza del ...

Dalla prosa alla danza - dal musical ai giovani : su il sipario sulla Stagione teatrale. Il programma : Abbonamenti Sono previsti abbonamenti con diverse formule : a 7 spettacoli al teatro Moderno, a 8 spettacoli al teatro degli Industri, a 10 spettacoli sempre agli Industri, completi con 7 spettacoli ...

THIENE La XXXVIII Stagione di Prosa promossa a pieni voti da 14mila spettatori : A questi si debbono poi aggiungere tre spettacoli fuori abbonamento: un musical e due spettacoli di danza classica e contemporanea. Circa 14mila spettatori provenienti da tutta la provincia che hanno ...

Il Teatro dell'Unione alza il sipario sulla nuova Stagione di Prosa : In cartellone, da ottobre ad aprile, dieci titoli di Prosa in abbonamento " tre in più rispetto allo scorso anno " quattro appuntamenti con la danza e sette spettacoli per le famiglie. Proposte di " ...

Su il sipario sulla prima Stagione di prosa del Galli : Al botteghino del Teatro Novelli saranno disponibili gli abbonamenti per le tre sezioni del cartellone , 7 spettacoli per i turni ABC, 7 spettacoli per il Turno D-altri percorsi, 6 spettacoli per ...

Stagione di prosa - in arrivo grandi nomi al Ponchielli : ... Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati e Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità della Provincia di Cremona, che approfondirà le tematiche proposte da alcuni spettacoli della ...

Morata : "Scorsa Stagione disastrosa - non sapevo nemmeno dove fossi" : Perché stare fuori dalla Coppa del Mondo è stata una delusione davvero grande per me". Un esclusione probabilmente frutto della deludente stagione al Chelsea, in cui Morata ha più volte ammesso di ...

Stagione di prosa 'Tre per Te' 2018/2019 del Teatro Municipale di Piacenza _ al via la campagna abbonamenti : da oggi conferme per gli ... : ... , Teatro Danza , 3 spettacoli al Teatro Filodrammatici, gli abbonamenti cumulativi "2 per Te" , prosa+Altri Percorsi, 12 spettacoli, , "2 per Te Danza" , Altri percorsi + Teatro Danza, 8 spettacoli, ...

Manchester City - Guardiola trema : Bravo out per tutta la Stagione - Ederson unico portiere in rosa : Nonostante i sei punti conquistati nelle prime due giornate di Premier League, Pep Guardiola trema: l'allarme arriva infatti dagli infortuni. Se il KO di Kevin De Bruyne, che dovrà stare fermo per una ...

Anna Valle - Stefania Rocca e Laura Morante : le icone rosa della Stagione teatrale di Villadossola : Sarà possibile, da ottobre, prenotare anche i singoli spettacoli e, numeri permettendo, verranno garantite le navette da Verbania e Omegna. Per informazioni contattare la biglietteria del teatro allo ...