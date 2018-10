Stadio Fiorentina | Nardella | “Presto incontrerò i Della Valle”

Fiorentina - le nuove luci a led esterne dello Stadio : il Franchi si colora di viola / FOTO : Firenze, 3 ottobre 2018 - Una luce viola accesa che colora l'esterno dello stadio Franchi . Una novità che da un tocco di modernità all'impianto. Il Comune, attraverso il sindaco Dario Nardella e l'...

Fiorentina - Pjaca : 'Splendido segnare in questo Stadio - io sto bene' - : Sono una grande formazione ma cercheremo di fare del nostro meglio', ha concluso ai microfoni di Sky Sport il croato della Fiorentina .

Samp-Fiorentina - Gruppi e Ferderclubs confermano : Stadio vuoto : Genova - Gruppi della Sud e Federclubs hanno diffuso un nuovo comunicato per 'fare definitivamente chiarezza', confermando la loro posizione, la scelta di non andare allo stadio mercoledì con la ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo : 'Spero in uno Stadio pieno - ci dà ossigeno. I viola giocano un bel calcio' : Archiviato l'ampio successo di Frosinone, per la Sampdoria è tempo di pensare al recupero della prima giornata di campionato. Il match di Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in seguito al ...

Sampdoria-Fiorentina alle 19 - i tifosi : 'Una presa in giro - niente Stadio' : Genova. 'Per noi non cambia nulla, allo stadio in occasione di Sampdoria - Fiorentina, alle ore 19:00 noi non ci saremo, ed invitiamo ancora una volta tutti i Sampdoriani ad evitare di mettersi in ...

Samp-Fiorentina - i tifosi blucerchiati non andranno allo Stadio : Genova - A una settimana da Sampdoria-Fiorentina e dalle polemiche che stanno accompagnando l'orario di inizio del recupero di mercoledì prossimo, le 17,, Gruppi della Sud e Federclubs hanno preso una ...

Fiorentina - Nardella : “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo Stadio” : "Con i Della Valle ci vedremo presto per un approfondimento sulla questione nuovo stadio", ha detto il sindaco di Firenze. L'articolo Fiorentina, NarDella: “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.