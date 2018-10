Sta per tornare il Mini Festival di Viterbo

Il fronte sovraniSta a caccia di un candidato per le Europee. Si guarda a Germania e Svezia : Tuttavia non sarà facile trovare un nome comune perché i movimenti radicali anti-europeisti, cresciuti in maniera esponenziale nei singoli Paesi, non fanno parte di un'unica famiglia politica. Hanno ...

Ligue1 - il Psg vola : Mbappé superStar e Lione al tappeto : Parigini a punteggio pieno: decidono Neymar e quattro reti del francese. Crisi Monaco, bene il Marsiglia

«Ho riempito la mia vita di altre persone - ma lui reSta quello che voglio!» : Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ancora io, parte II Ti ho scritto oltre un anno fa, colpa di un amore impossibile dove lui alla terza uscita rivela di voler stare solo, incapace di avere relazioni stabili. «Laremico»* lui, mai troppo dentro la vita per soffrire e gioire. Passami l’aggettivo inesistente ma unico per descrivere chi, con lo scorrere del tempo non ci ha mai avuto troppo a che fare: tutto si muove ma lui ...

Maurizio BattiSta - si ritira?/ Il comico è il personaggio più discusso del reality (Grande Fratello Vip) : Maurizio Battista, il comico al momento è il personaggio più discusso all'interno della casa. La lite con Enrico Silvestrin ha complicato la sua avventura. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:40:00 GMT)

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : facili vittorie per Colorno e Valsugana. Pavia devaStante : Partita la Serie A di Rugby femminile: nella prima giornata partenze sprint del Colorno, campione in carica, e del Valsugana, finalista perdente della scorsa edizione. Sempre nel Girone 1 roboante successo del Pavia, che recupera la penalizzazione, a Verona, mentre vincono anche Villorba (con bonus) e Benetton. Nel Girone 2 a gonfie vele la Capitolina, travolgente anche Ferrara, mentre Bologna cancella la penalizzazione. Vittoria in trasferta ...

Giulia Salemi è Stata fidanzata con due rapper famosi : nomi sorprendenti al Gf : Gossip Gf Vip 2018, i fidanzati di Giulia Salemi: due rapper famosi nel suo passato Giulia Salemi è stata fidanzata con due rapper famosi. Ha fatto questa confessione a Francesco Monte, che voleva sapere se avesse avuto delle storie con personaggi noti. Al Gf Vip 2018, i gossip sono all’ordine del giorno e bisogna ammettere […] L'articolo Giulia Salemi è stata fidanzata con due rapper famosi: nomi sorprendenti al Gf proviene da ...

Roma. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni IStat : Roma partecipa al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso il quale l’Istat rileva – per la prima volta

Roma. XIII e XV Municipio : impianti di compoStaggio parte percorso partecipativo : “Ci auguriamo che Roma, in tempi brevi, possa avere due nuovi impianti industriali di compostaggio aerobico, di cui la città

Romania - è fallito il referendum per abolire le nozze omosessuali : non è Stato raggiunto il quorum : È fallito il referendum promosso dal governo di centrosinistra della Romania per l'abolizione dalla carta costituzionale della disposizione che rende leciti nel Paese i matrimoni tra coppie omosessuali.Alle urne è andato solo il 20,41% degli aventi diritto e non è stato così raggiunto il quorum del 30% dei votanti richiesto per la validità della consultazione. Nei due giorni di apertura dei seggi si sono recati alle urne infatti solo il 20,41% ...

TenniStavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : inizia bene Matteo Mutti - sconfitta per Jamila Laurenti : iniziano con una vittoria ed una sconfitta le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha vinto la partita d’esordio, mentre Jamila Laurenti ha ceduto ad un’avversaria più quotata. I due scenderanno ancora in campo nella notte. Nel torneo di singolare maschile Matteo Mutti ha sconfitto il nordcoreano Kim Song Gun per 4-0 (11-6, 11-6, 11-6, 11-5) nel Gruppo C, dove ...

Taranto - padre getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro bimbo : arreStato - Aveva perso la potestà genitoriale : I fatti si sono svolti nell'abitazione della madre dell'uomo: in seguito alla separazione dei genitori i due bambini erano stati affidati alla nonna. La piccola è gravissimo, solo lievemente ferito il ...

Aperta inchieSta sul bimbo introvabile : 21.15 Proseguono le ricerche del bambino di 2 anni disperso da giovedì sera quando è stato travolto, insieme alla mamma di 30 anni e del fratellino di 7, da un fiume d'acqua e fango conseguenza dell' ondata di maltempo che ha colpito la Calabria. Una ricerca finora vana. Intanto la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta in cui ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo per fare chiarezza sul perché la strada che ...

Giornata mondiale della viSta - giovani sempre più miopi per colpa della tecnologia : In Italia i miopi sono 15 milioni e il loro numero sta aumentando, in special modo tra i più giovani. La miopia si manifesta, oltre che con la difficoltà di mettere a fuoco le immagini, con emicrania e strizzamento degli occhi dovuto al fastidio derivante dalle fonti di luce. La miopia giovanile colpisce due ragazzi su 10,e l'età di partenza si attesta intorno ai 15 anni. Questo fenomeno è stato collegato alle abitudini dei giovani che passano ...