Spread vola a 302 | Piazza Affari maglia nera Ue -2 | 4%

L'Italia verso la Grecia - una crisi più politica che economica e lo Spread vola : Intanto la situazione di incertezza si ripercuote su diversi aspetti dell'economia. Abbiamo un rapporto euro-dollaro con la nostra moneta che continua a indebolirsi, ma soprattutto abbiamo un ...

Di Maio : “Investiamo sul sorriso degli italiani”. Ma lo Spread vola a 300 e si rimangia i guadagni : Dopo un’apertura in netto calo, lo spread tra Btp e Bund accelera e risale a 300 punti: il rendimento del titolo italiano a 10 anni - sugli schermi Bloomberg - è in rialzo al 3,42%. I BTp hanno dunque invertito rotta e sono tornati sui livelli della chiusura di ieri. È la reazione alle ultime parole del vicepremier, Luigi Di Maio: «Stiamo investend...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : «Non torniamo indietro». Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza...

Piazza Affari rivede la luce. Volano le banche - cala lo Spread : Avvio positivo per Piazza Affari , che tenta il rimbalzo dopo le perdite della vigilia. A sostenere il sentiment la decisione del Governo di abbassare il deficit a partire dal 2020, mossa, questa, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tensioni sul Def Lega-M5s - vola lo Spread (3 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vola lo spread. Immigrazione, arrestato il sindaco di Riace. L'esercito indonesiano spara sugli sfollati di Sulawesi. (3 ottobre 2018). (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Vola lo Spread - ma il governo tira dritto - Conte : 'Riforme nel 2019 - acceleriamo la discesa consistente del debito' : "Confermiamo le anticipazioni sulla Manovra che ci avevano indotto a definirla seria, razionale e coraggiosa". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una nota al termine del vertice a Palazzo Chigi. "...

Spread vola a 300 punti. Salvini attacca l’Ue : chiederemo danni : Mercati in tensione sulla manovra, lo Spread sfonda i 300 punti poi frena ma le fibrillazioni sui mercati sono le peggiori da maggio scorso. Tensione che si ripercuote anche sugli equilibri di maggioranza con la Lega che incolpa il reddito di cittadinanza che creerebbe caos perchè è una misura ancora poco chiara per quanto riguarda platea e meccanismo, anche se poi precisa. Consulta lo speciale Legge di Bilancio 2019 Matteo Salvini si dice ...

Spread in zona 300 punti e alta volatilità. L'Italia nel mirino della speculazione : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - Spread vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...

Spread vola a 300 - poi torna sotto. Il tasso Btp al top da cinque anni : ...Luigi Di Maio ha legato l'innalzamento del differenziale alle dichiarazioni di vari esponenti della commissione europea che hanno criticato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ...

