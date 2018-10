Spread sfonda quota 300 dopo bocciatura Ue | Piazza Affari perde 2 | 43%

Spread sfonda quota 300 dopo bocciatura Ue - Piazza Affari in rosso | : Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ai massimi dal 2013. Male la Borsa di Milano con le banche che vanno giù. Salvini:"Speculatori che puntano al fallimento del nostro Paese, il governo non si ...

Manovra - Spread sfonda quota 300 punti : Borsa giù/ Salvini dopo bocciatura Ue : “speculatori - andiamo avanti” : Manovra , spread in rialzo sfonda quota 300 punti base: la Borsa va giù dopo la bocciatura dell'Unione Europea. Ultime notizie, Salvini "attacco di speculatori, noi andiamo avanti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:23:00 GMT)

Piazza Affari limita danni dopo botta e risposta Governo-Ue. Ma lo Spread sfonda i 300 punti : Lo scontro verbale tra Roma e Bruxelles sui saldi di bilancio italiani e sulla tenuta dei conti pubblici tiene alta la tensione sui Btp e su Piazza Affari che tuttavia, anche grazie alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte (euro definito "irrinunciabile") recupera nel pomeriggio e chiude in calo contenuto. Tuttavia lo spread Btp/Bund ha chiuso al massimo di giornata...

