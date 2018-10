Spread sfiora 310 punti | massimo dal 2013 Salvini | scontro economia virtuale e reale

Piazza Affari cade (-2%) dopo la lettera Ue - Spread sfiora i 310 punti : In rosso tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Lo Spread sfiora quota 280. Di Maio : “Non ci facciamo ricattare dal mercato” : Tensione sul mercato dei titoli di Stato italiani. Lo spread tra Btp e Bund in giornata arriva a toccare quota 280 punti con il rendimento decennale che supera il 3%, livello massimo da fine maggio, pochi giorni prima la nascita del governo Conte. «Non credo che avremo un attacco speculativo: è solo una speranza delle opposizioni. Non siamo ricatta...