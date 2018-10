Spread in salita dopo la prima bocciatura Ue sui conti

Spread Btp-Bund apre in rialzo a 293 - 5 punti : lunedì in salita : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì. Il rendimento si attesta poco sotto il 3,5%, 3,49%,. Le vendite a Piazza Affari ...

Def - Conte : “Spread in salita? Non fa piacere - ma quando i mercati conosceranno la manovra scenderà” : “Che lo spread oggi sia salito non fa piacere al presidente del Consiglio ma dobbiamo tenere conto che abbiamo finito ieri sera e non c’è stato neanche il tempo di una conferenza stampa per illustrare le linee essenziali e i dettagli: sono molto confidente che quando i mercati e gli interlocutori potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà coerente con i fondamentali della nostra economia”. A dirlo, il ...

Spread in salita : ecco perché perdono tutti i titoli delle banche : MILANO - Spread su, banche giù. Per quale motivo ogni volta che cresce il differenziale a Piazza Affari è il comparto degli istituti di credito a soffrire più degli altri? Lo Spread rappresenta il ...

Borsa a picco e Spread in salita. La 'manovra del popolo' affonda Piazza Affari : [Articolo aggiornato alle 14,00] Milano . Com'era prevedibile la " manovra del popolo " viene bocciata dalla Borsa , dove a metà seduta la perdite hanno superato il 4 per cento a fronte di un ...

Spread in salita dopo l'accordo sul Def : l'accordo sul Def non è stato accolto con entusiasmo dai mercati finanziari. Ieri il Movimento 5 Stelle ha esultato per aver ottenuto di portare il rapporto deficit Pil al 2,4% nel prossimo triennio, eppure la "manovra del popolo", al quale è stato affidato l'ambizioso compito di "abolire la povertà", non sembra riscuotere lo stesso successo sui mercati finanziari, che evidentemente non concordano sulla sua sostenibilità.dopo un mese di ...

Piazza Affari in rosso come l'Europa. In risalita lo Spread : Teleborsa, - Si conclude in rosso la seduta dei principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari archivia in forte calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano dell'Italia. ...

