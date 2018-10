Spread Btp-Bund sfiora quota 310 ai massimi da maggio | poi frena Borsa giù | banche e

Spread Btp-Bund verso quota 310 punti - ai massimi da fine maggio. Borsa in calo - banche sotto pressione Lo Spread in diretta | Borsa : gli ... : Chi vuole speculare sull'economia italiana sappia che perde tempo», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a un convegno dell'Ugl «Crescita economica e prospettive sociali ...

Spread Btp-Bund verso quota 310 punti - ai massimi da fine maggio. Borsa in calo - banche sotto pressione Lo Spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,20 per cento, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Per Monte dei Paschi, Banco Bpm e Carige perdite attorno ai 5 punti percentuali

Spread Btp-Bund in rialzo - apre a quota 294 : mercati in tensione dopo la lettera Ue all'Italia : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre sopra quota 290 punti a 294, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì a 285 punti. I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della commissione ...

BTp - il conto dello Spread : in tre anni 15 miliardi di interessi in più : Per la prima volta rinvio a tempo indeterminato del pareggio di bilancio, per effetto della mancata discesa del deficit strutturale nel triennio. Aumenti Iva. Il deficit all’1,8% nel 2021 grazie a una maxi-clausola da 32 miliardi dopo lo stop del 2019 e il taglio a 7 miliardi nel 2020...

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - Spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Spread Btp Bund chiude in rialzo a 285 : ANSA, - ROMA, 5 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana a 285 punti base, in rialzo dai 279 di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,42% , 3,32% ieri, .

Effetto Spread sulle polizze. E i big devono vendere i Btp : Anche le big delle polizze devono fare i conti con la mina dello spread tra Btp e Bund. Perché l'esposizione delle assicurazioni italiane ai titoli pubblici del Paese in Italia resta più alta rispetto al resto d'Europa: oggi degli 850 miliardi di investimenti complessivi del settore oltre 300 sono in titoli di Stato italiani. In mezzo alle onde agitate dalla Manovra del governo gialloverde sui mercati, il numeretto che le compagnie assicurative ...

Spread Btp-Bund torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Spread in discesa : differenziale tra Btp e Bund a 274 punti : Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%.