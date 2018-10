Spazio | voli umani su veicoli commerciali | dal 2019 saranno realtà

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018)sualla volta dellopiù sconfinato: non è utopia, ma sarànel. Per essere precisi con qualche mese di ritardo, visto che i primi astronauti a bordo deiprivati Crew Dragon della SpaceX e Cst-100 Starliner della Boeing sarebbero dovuti partire a novembre, secondo quanto inizialmente annunciato la Nasa. La data aggiornata è invece stata rinviata al nuovo anno, mapreceduti da missioni di test senza uomini a bordo. La notizia è stata annunciata al Congresso Astronautico di Brema in Germania. A giugno sarà Crew Dragon a volare con il suo primo equipaggio di astronauti, mentre Cst-100 Starliner seguirà in agosto. Il lancio della prima missione di test Crew Dragon, denominata Demo-1, non è prevista prima di gennaio per “conciliare le possibilità di attracco” alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il ...