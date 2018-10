Spara alla moglie e fugge in Vespa | Salvatore D’Apolito si è costituito Scanzorosciate

Civati : fermare legge che permette di Sparare alla cieca : Roma – “Il governo, impantanato sulla manovra, ha gia’ pronta l’ennesima operazione di propaganda firmata Salvini, con il Movimento 5 Stelle a capo chino che accetta. Ed e’ un’iniziativa pericolosissima perche’ diminuisce la sicurezza degli italiani: la riforma della legittima difesa. Il testo unificato, depositato al Senato, introduce il principio di sparare ‘in stato di grave turbamento’. ...

Bergamo - Spara alla moglie e scappa in Vespa : ancora in fuga/ Sorella di Salvatore D’Appolito “costituisciti!” : Bergamo, spara alla moglie e scappa in Vespa: ancora in fuga Salvatore D'Appolito, ricercato in tutta Lombardia. La Sorella Libera, "costituisciti! È una tragedia, due famiglie distrutte"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Monza - 81enne Spara alla moglie e tenta il suicidio/ Ultime notizie Senago : anziano è in coma : Senago, uccide la moglie poi tenta il suicidio. Ultime notizie Monza: gravissimo l’assassino dopo che si è sparato alla testa. Si trova attualmente ricoverato al Niguarda(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:54:00 GMT)

“Parcheggiavano l’auto davanti alla mia casa”. Spara ai vicini : tre morti e una ferita : Un lite per futili motivi si è trasformata in tragedia nel Sud del Salento, a Cursi, in provincia di Lecce. A fare fuoco un 57enne. Le vittime sono padre, figlio e una zia. ferita anche un'altra donna. L'omicida ha confessato: "Ero esasperato. Dovevo mettere fine a questa storia"Continua a leggere

Bergamo - Spara alla schiena alla ex moglie e si dà alla fuga : è caccia all’uomo : Ha sparato sei colpi di pistola calibro 9, tre dei quali hanno colpito alla schiena la ex moglie. Poi Salvatore D’Apolito, 50 anni, piastrellista originario del Foggiano, si è dato alla fuga in Vespa. La vicenda è avvenuta a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, nel giardino dell’abitazione della donna. La vittima – Flora Agazzi, 53 anni, badante e commessa – è ancora in prognosi riservata, ma non rischia la ...

Bergamo - Spara alla ex moglie e fugge. La donna è grave : Ore di paura a Negrone di Scanzorosciate , nella bergamasca, dove una donna è stata ferita da alcuni colpi di pistola davanti alla villa in cui vive. Non si è trattato di una violenta rapina, come ...

Napoli - Sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...

Usa - allarme Sparatoria in Wisconsin : 4 feriti - il killer ucciso dalla polizia : Massima allerta a Middleton, in Wisconsin, negli Stati Uniti, per una sparatoria. La polizia è intervenuta nella sede di una società di software, dove uomo armato avrebbe esploso diversi colpi, ferendo almeno quattro persone, prima di essere colpito a morte dalla polizia.Continua a leggere

Allarme Sparatoria negli Usa - in Wisconsin. È caccia all'uomo : Allarme sparatoria in Wisconsin, nella cittadina di Middleton, dove la polizia è a caccia di un uomo che avrebbe aperto il fuoco all'interno di un ufficio. Quattro le persone rimaste ferite. Le autorità invitano la popolazione a mettersi al riparo e di chiudersi in casa, anche se ancora non ci sono dettagli sull'accaduto.L'Allarme è scattato anche nel Madison College che si trova nella zona: "Chiediamo alle persone di stare ...

Potenza : guardia giurata Spara alla moglie e si suicida : Omicidio-suicidio a Cersosimo, in provincia di Potenza dove una guardia giurata ha ucciso nelle scorse ore la moglie a colpi di pistola prima di togliersi la vita con la stessa arma.Secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori giunti sul posto marito e moglie stavano attraversando un periodo difficile a causa di una crisi coniugale, ma niente in paese lasciava presagire un epilogo così tragico. A Cersosimo, centro di appena 600 ...

Uccide la moglie e poi si Spara un colpo alla testa : Roma, 16 set., AdnKronos, - Uccide l'anziana moglie e poi si spara un colpo alla testa. Il tragico omicidio-suicidio è avvenuto ad Agliana, in provincia di Pistoia. Dai primi accertamenti compiuti dai ...

