SpaceX vola verso il record di lanci annuali

(Di lunedì 8 ottobre 2018) (foto:) Andata e ritorno, un viaggio spaziale del Falcon9. Il 62esimo volo del razzo targato(partito alle 4.22 italiane dell’8 ottobre) è andato a buon fine, così come il suo successivo atterraggio sulla terraferma nemmeno 8 minuti dopo. E per la prima volta la cornice non era quella di Cape Canaveral in Florida, ma la base aerea di Vandenberg in California. Andata A 17 anni dal primoo spaziale,continua a accumulare successi. E con quello del Falcon9 partito stanotte dalla costa californiana si avvicina al propriodi(18). Il Falcon 9 utilizzato per questo volo era già stato impiegato il 25 luglio scorso per piazzare una decina di satelliti per la compagnia di telecomunicazioni Iridium, rientrando poi sulla Terra e atterrando su una piattaforma mobile in mezzo all’oceano Pacifico.’s West Coast landing zone ...