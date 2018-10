Sondaggi Politici Lega sopra il 30% stacca il M5s | male Berlusconi | la Sinistra sempre

Sondaggi Politici : gli italiani “bocciano” il reddito di cittadinanza : Dai Sondaggi politico - elettorali emergono dati interessanti sulla reazione degli italiani ai provvedimenti che saranno adottati con la prossima legge di bilancio: il 43% crede che i propri risparmi possano essere in pericolo, mentre il 58% pensa che il reddito di cittadinanza non produrrà effetti positivi su occupazione e consumi.Continua a leggere

Sondaggi POLITICI/ Governo Lega-M5s - per il 44% aumenterà il debito pubblico : poca fiducia su Manovra : SONDAGGI POLITICI Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Piepoli, Lega sfonda al 31% e regge il M5s al 30%, al netto delle perdite rispetto al 4 marzo. Pd perde ancora 2 punti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Lega ‘batte’ M5s : priorità fiat tax e Fornero - non il reddito di cittadinanza : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega boom al 32,2%, crisi Pd al 15,7% e Di Maio torna a scendere sotto il 30%. Commenti e numeri(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Sondaggi politici/ Lega supera M5s : è al 33%. Italiani divisi sul reddito di cittadinanza : Sondaggi politici , Lega supera M5s: è al 33%. Italiani divisi sul reddito di cittadinanza , non sul supera mento della legge Fornero per quanto riguarda le pensioni(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Sondaggi politici/ Salvini il leader con più fiducia. Lega conta più di M5s nel Governo Conte : Sondaggi politici , il giudizio sul Governo Conte , dove secondo gli italiani la Lega sembra conta re più del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è visto come assistenzialismo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Sondaggi politici/ M5s ancora davanti alla Lega. Crisi del Pd : Un Sondaggi o di Emg Acqua ha cercato di capire quale sia il gradimento per l'operato del Governo. Più risposte positive dagli elettori M5s che non da quelli della Lega(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:51:00 GMT)

