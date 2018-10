Sollevamento pesi | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | oro per la venezuelana Echandia

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato chiede perdono. Verrà ridotta la squalifica di 10 mesi? L’azzurro vuole i Mondiali! : Nino Pizzolato sta scontando una squalifica di 10 mesi che la Federazione Italiana di pesistica gli ha inflitto per aver mostrato video pornografici ai propri compagni di squadra. L’atleta non potrà scendere in pedana fino al 7 novembre, ha dovuto rinunciare agli Europei e sulla carta non potrebbe partecipare nemmeno ai Mondiali che sono in programma ad Ashgabat (Turkmenistan) dal 1° al 10 novembre. Il siciliano, già capace di conquistare ...